El truco definitivo para dejar las zapatillas blancas de lona como recién compradas

Las zapatillas blancas de lona o tela son un clásico de la vestimenta diaria, pero mantenerlas impecables suele ser una pesadilla. Lavarlas en la lavadora suele aflojar el pegamento de la suela o dejar manchas amarillentas por el sol.
Sin usar lavadora ni productos costosos, esta fórmula quita el amarillento y las manchas difíciles sin arruinar la tela.
Las zapatillas blancas de lona o tela son un clásico de la vestimenta diaria, pero mantenerlas impecables suele ser una pesadilla. Lavarlas en la lavadora suele aflojar el pegamento de la suela o dejar manchas amarillentas por el sol.
Las aureolas amarillas que surgen tras el secado se deben a restos de jabón no aclarados que se oxidan al entrar en contacto con los rayos ultravioleta. Para evitar esto, se debe emplear una mezcla de bajo aclarado que absorba la suciedad de la fibra textil.
Prepara la pasta: combiná 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de detergente líquido para vajilla y 1 cucharada de agua oxigenada.
Cepillado de la lona: con un cepillo blando, frotá la mezcla sobre toda la superficie de lona en movimientos circulares.
El paso clave del papel: antes de ponerlas a secar, cubrí toda la zapatilla pegando hojas de papel de cocina húmedas sobre la tela.
Secado a la sombra: dejalas secar en un lugar ventilado. A medida que el papel se seque, absorberá las manchas amarillas hacia afuera.
Para devolverle el brillo a los bordes de goma, pasá un algodón embebido en acetona o quitaesmalte de uñas. En segundos, las marcas negras del roce urbano desaparecerán por completo.