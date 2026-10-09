El truco definitivo para dejar las zapatillas blancas de lona como recién compradas

Sin usar lavadora ni productos costosos, esta fórmula quita el amarillento y las manchas difíciles sin arruinar la tela.

Las zapatillas blancas de lona o tela son un clásico de la vestimenta diaria, pero mantenerlas impecables suele ser una pesadilla. Lavarlas en la lavadora suele aflojar el pegamento de la suela o dejar manchas amarillentas por el sol.

Por qué aparecen las molestas aureolas amarillas Las aureolas amarillas que surgen tras el secado se deben a restos de jabón no aclarados que se oxidan al entrar en contacto con los rayos ultravioleta. Para evitar esto, se debe emplear una mezcla de bajo aclarado que absorba la suciedad de la fibra textil.