    • 9 de octubre de 2026 - 18:06

    El truco definitivo para dejar las zapatillas blancas de lona como recién compradas

    Sin usar lavadora ni productos costosos, esta fórmula quita el amarillento y las manchas difíciles sin arruinar la tela.

    image
    Por Sofía Hache

    Las zapatillas blancas de lona o tela son un clásico de la vestimenta diaria, pero mantenerlas impecables suele ser una pesadilla. Lavarlas en la lavadora suele aflojar el pegamento de la suela o dejar manchas amarillentas por el sol.

    Leé además

    El truco de la taza que elimina la grasa pegada del horno sin refregar.

    El truco de la taza que elimina la grasa pegada del horno sin refregar
    el truco con vinagre blanco y bicarbonato para recuperar la suavidad de las toallas asperas

    El truco con vinagre blanco y bicarbonato para recuperar la suavidad de las toallas ásperas

    Por qué aparecen las molestas aureolas amarillas

    Las aureolas amarillas que surgen tras el secado se deben a restos de jabón no aclarados que se oxidan al entrar en contacto con los rayos ultravioleta. Para evitar esto, se debe emplear una mezcla de bajo aclarado que absorba la suciedad de la fibra textil.

    Mezcla blanqueadora y método de aplicación

    • Prepara la pasta: combiná 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de detergente líquido para vajilla y 1 cucharada de agua oxigenada.

    • Cepillado de la lona: con un cepillo blando, frotá la mezcla sobre toda la superficie de lona en movimientos circulares.

    • El paso clave del papel: antes de ponerlas a secar, cubrí toda la zapatilla pegando hojas de papel de cocina húmedas sobre la tela.

    • Secado a la sombra: dejalas secar en un lugar ventilado. A medida que el papel se seque, absorberá las manchas amarillas hacia afuera.

    Cómo limpiar la suela de goma amarillenta

    Para devolverle el brillo a los bordes de goma, pasá un algodón embebido en acetona o quitaesmalte de uñas. En segundos, las marcas negras del roce urbano desaparecerán por completo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el truco con arroz y bicarbonato para eliminar el olor a humedad de los placares

    El truco con arroz y bicarbonato para eliminar el olor a humedad de los placares

    por que recomiendan frotar papel aluminio en las canillas del bano

    Por qué recomiendan frotar papel aluminio en las canillas del baño

    Por Sofía Hache
    el ingrediente de tu alacena que ablanda la carne dura en solo 15 minutos

    El ingrediente de tu alacena que ablanda la carne dura en solo 15 minutos

    Por Sofía Hache
    Cómo quitar el moho y las manchas negras de las juntas de los azulejos.

    Tenía en su baño moho y manchas negras en las juntas de los azulejos, pero con un truco casero lo dejó impecable

    Por Sofía Hache