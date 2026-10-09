El truco de la papa para sacar un foco roto de la rosca sin cortarte

Una solución casera y segura para retirar la base metálica atascada en el portalámparas sin usar herramientas peligrosas.

Cuando una lámpara o foco incandescente se quiebra, la rosca metálica suele quedar trabada dentro del portalámparas, rodeada de filos de vidrio peligrosos. Intentar sacarla con la mano o con pinzas metálicas puede provocar cortes o un cortocircuito si no se toman los resguardos necesarios. El truco de la papa cruda permite desenroscarla de forma firme y segura en pocos segundos.

Medida de seguridad obligatoria antes de empezar Antes de intentar cualquier sobre el sistema eléctrico de la casa, es indispensable cortar la llave térmica general o la del circuito de iluminación correspondiente. Comprobá que no haya paso de corriente encendiendo otra llave de la habitación.