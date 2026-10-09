El truco de la papa para sacar un foco roto de la rosca sin cortarte

Cuando una lámpara o foco incandescente se quiebra, la rosca metálica suele quedar trabada dentro del portalámparas, rodeada de filos de vidrio peligrosos. Intentar sacarla con la mano o con pinzas metálicas puede provocar cortes o un cortocircuito si no se toman los resguardos necesarios. El truco de la papa cruda permite desenroscarla de forma firme y segura en pocos segundos.
Medida de seguridad obligatoria antes de empezar
Antes de intentar cualquier sobre el sistema eléctrico de la casa, es indispensable cortar la llave térmica general o la del circuito de iluminación correspondiente. Comprobá que no haya paso de corriente encendiendo otra llave de la habitación.
Guía paso a paso para retirar la rosca con una papa
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Cortar el vegetal: tomá una papa mediana cruda y cortala por la mitad.
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Secar el exceso de humedad: pasá un trozo de papel de cocina sobre la carne de la papa para quitar el almidón líquido del corte.
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Incrustar la papa: presioná firmemente la mitad de la papa contra los restos de vidrio e interior de la rosca rota hasta que se claven en el tubérculo.
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Girar en sentido antihorario: sujetá la papa con firmeza y girá hacia la izquierda. La rosca rota se desenroscará suavemente adherida a la papa sin que tus dedos toquen los filamentos de vidrio.
Qué hacer si la rosca está sulfatada o trabada
Si la rosca metálica no cede debido a la humedad o sulfatación del zócalo, colocá una gota de aceite de cocina o vaselina en el borde de unión antes de presionar la papa. Dejá actuar dos minutos para aflojar el encastre antes de girar.