El dramático episodio ocurrió en Brasil y quedó registrado por cámaras de seguridad. Tereza se metió al agua y sostuvo a la pequeña hasta que dos mujeres lograron rescatarla.

Una perra llamada Tereza se convirtió en heroína al ayudar a salvar a una nena de 4 años que se estaba ahogando en una pileta. El episodio ocurrió el 20 de noviembre en Chapada dos Guimarães, en el estado brasileño de Mato Grosso, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo la pequeña ingresó sola a la piscina y comenzó a hundirse, sin que hubiera adultos dentro del agua para asistirla. Al advertir lo que sucedía, la mascota reaccionó rápidamente y se lanzó a la pileta.

Tereza nadó hasta donde estaba la niña y se mantuvo junto a ella, ofreciéndole un punto de apoyo mientras la menor luchaba por mantenerse a flote. La intervención de la perra resultó clave hasta que dos mujeres llegaron al lugar y consiguieron sacar a la pequeña del agua.

El rescate quedó registrado por las cámaras El video de seguridad permitió reconstruir los momentos de tensión y mostró la rápida reacción del animal ante la situación de peligro. La perra permaneció cerca de la nena hasta que los adultos pudieron intervenir y concretar el rescate.