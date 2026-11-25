Una perra llamada Tereza se convirtió en heroína al ayudar a salvar a una nena de 4 años que se estaba ahogando en una pileta. El episodio ocurrió el 20 de noviembre en Chapada dos Guimarães, en el estado brasileño de Mato Grosso, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.
En las imágenes se observa cómo la pequeña ingresó sola a la piscina y comenzó a hundirse, sin que hubiera adultos dentro del agua para asistirla. Al advertir lo que sucedía, la mascota reaccionó rápidamente y se lanzó a la pileta.
Tereza nadó hasta donde estaba la niña y se mantuvo junto a ella, ofreciéndole un punto de apoyo mientras la menor luchaba por mantenerse a flote. La intervención de la perra resultó clave hasta que dos mujeres llegaron al lugar y consiguieron sacar a la pequeña del agua.
El rescate quedó registrado por las cámaras
El video de seguridad permitió reconstruir los momentos de tensión y mostró la rápida reacción del animal ante la situación de peligro. La perra permaneció cerca de la nena hasta que los adultos pudieron intervenir y concretar el rescate.
La escena tuvo un desenlace favorable gracias a la intervención de Tereza, cuya reacción permitió asistir a la pequeña en un momento crítico. El episodio volvió a poner en evidencia la importancia de mantener una supervisión permanente de los niños cuando están cerca de piscinas, incluso en espacios familiares.