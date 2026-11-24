Hace exactamente tres décadas, un pequeño dispositivo de plástico con forma de huevo logró que millones de chicos en todo el mundo interrumpieran sus juegos, sus tareas escolares y hasta sus clases para atender las demandas de una mascota virtual. Había que alimentarla, limpiarla, entretenerla y cuidar su salud; de lo contrario, podía enfermarse y hasta morir. Ahora, aquel fenómeno indiscutido de los años 90 va por su segunda oportunidad y apuesta de lleno a la nostalgia para volver a conquistar al público.
El 23 de noviembre de 1996, la compañía japonesa Bandai lanzó al mercado el primer Tamagotchi, cuyo nombre fusiona las palabras japonesas para "huevo" y "reloj". El juguete se transformó de inmediato en un suceso global: desde su creación se vendieron más de 100 millones de unidades aproximadamente la mitad en Japón y un 33% en América, marcando también a toda una generación en la Argentina, donde conseguir uno en los recreos era considerado casi un tesoro.
Tres botones y un vínculo emocional inédito
La mecánica del aparato era minimalista. Cabía en la palma de una mano, contaba con una diminuta pantalla monocromática y apenas tres botones. Sin embargo, sus característicos pitidos captaban la atención constante de sus dueños, obligándolos a responder en tiempo real a las necesidades del personaje: darle de comer, jugar con él, limpiar sus desechos y aplicarle medicinas cuando enfermaba.
Esa dinámica generó una conexión afectiva sin precedentes para la época: detrás de una interfaz elemental había un ser digital cuya supervivencia dependía exclusivamente de la constancia de su cuidador. Esa mezcla de responsabilidad, juego y apego emocional fue el secreto de su éxito arrollador, logrando vender 10 millones de ejemplares tan solo en sus primeros ocho meses de vida.
El regreso de lo retro y la alianza con Roblox
Treinta años después de su nacimiento, Bandai no está dispuesta a dejar que su creación quede en el olvido. La estrategia actual tiene un doble objetivo: seducir a quienes crecieron con el juguete en los 90 —y hoy, rondando los 30 o 40 años, buscan reencontrarse con íconos de su infancia— y, al mismo tiempo, captar a los niños actuales, ofreciéndoles una experiencia mucho más simple y pausada frente a la sobrecarga de los dispositivos modernos.
El relanzamiento se monta sobre el auge de la estética vintage y el resurgimiento de tecnologías básicas, un fenómeno que corre en paralelo al regreso de los llamados dumbphones (teléfonos celulares elementales sin internet ni redes sociales, pensados para reducir la dependencia digital, de los cuales se vendieron casi tres millones de unidades en Estados Unidos durante 2023).
Para celebrar su 30° aniversario y actualizar la marca, la empresa desplegó una fuerte batería de acciones:
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Salto al universo gamer: Bandai se asoció con la plataforma Roblox para lanzar un juego multijugador gratuito inspirado en la franquicia.
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Eventos globales: Realizó proyecciones especiales en las pantallas gigantes de Times Square (Nueva York) e inauguró una exhibición retrospectiva sobre la evolución del juguete en Tokio, además de múltiples colaboraciones con otras marcas.
En plena era de la hiperconexión y las pantallas táctiles, el desafío del Tamagotchi es transformar un recuerdo de infancia en un producto vigente, demostrando que una simple rutina de cuidados y un pitido a tiempo siguen siendo suficientes para generar compañía y apego.