Lanzado originalmente el 23 de noviembre de 1996 por la firma japonesa Bandai, el dispositivo con forma de huevo celebra tres décadas con una alianza en Roblox, exhibiciones en Tokio y una campaña que apunta tanto a los adultos de hoy como a los chicos hiperconectados.

Hace exactamente tres décadas, un pequeño dispositivo de plástico con forma de huevo logró que millones de chicos en todo el mundo interrumpieran sus juegos, sus tareas escolares y hasta sus clases para atender las demandas de una mascota virtual. Había que alimentarla, limpiarla, entretenerla y cuidar su salud; de lo contrario, podía enfermarse y hasta morir. Ahora, aquel fenómeno indiscutido de los años 90 va por su segunda oportunidad y apuesta de lleno a la nostalgia para volver a conquistar al público.

El 23 de noviembre de 1996, la compañía japonesa Bandai lanzó al mercado el primer Tamagotchi, cuyo nombre fusiona las palabras japonesas para "huevo" y "reloj". El juguete se transformó de inmediato en un suceso global: desde su creación se vendieron más de 100 millones de unidades aproximadamente la mitad en Japón y un 33% en América, marcando también a toda una generación en la Argentina, donde conseguir uno en los recreos era considerado casi un tesoro.

Tres botones y un vínculo emocional inédito La mecánica del aparato era minimalista. Cabía en la palma de una mano, contaba con una diminuta pantalla monocromática y apenas tres botones. Sin embargo, sus característicos pitidos captaban la atención constante de sus dueños, obligándolos a responder en tiempo real a las necesidades del personaje: darle de comer, jugar con él, limpiar sus desechos y aplicarle medicinas cuando enfermaba.

Esa dinámica generó una conexión afectiva sin precedentes para la época: detrás de una interfaz elemental había un ser digital cuya supervivencia dependía exclusivamente de la constancia de su cuidador. Esa mezcla de responsabilidad, juego y apego emocional fue el secreto de su éxito arrollador, logrando vender 10 millones de ejemplares tan solo en sus primeros ocho meses de vida.

El regreso de lo retro y la alianza con Roblox Treinta años después de su nacimiento, Bandai no está dispuesta a dejar que su creación quede en el olvido. La estrategia actual tiene un doble objetivo: seducir a quienes crecieron con el juguete en los 90 —y hoy, rondando los 30 o 40 años, buscan reencontrarse con íconos de su infancia— y, al mismo tiempo, captar a los niños actuales, ofreciéndoles una experiencia mucho más simple y pausada frente a la sobrecarga de los dispositivos modernos.