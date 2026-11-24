Ese líquido turbio que descartás en la bacha guarda el almidón natural necesario para emulsionar y darle cremosidad profesional a cualquier pasta.

Terminar de hervir los tallarines o los ñoquis, llevar la olla directo a la bacha y volcar toda el agua caliente en el colador es un gesto automático en casi todas las cocinas. Sin embargo, para los cocineros italianos y los chefs profesionales, ese hábito equivale a tirar por la cañería el mejor ingrediente del plato. Lejos de ser un simple residuo de cocción, el agua donde se cocinó la pasta es conocida en la gastronomía como "oro líquido" gracias a su capacidad única para unir sabores y mejorar texturas.

La ciencia del almidón: por qué la salsa se resbala de los fideos Cuando hervís pasta seca o fresca, los fideos liberan partículas microscópicas de almidón al agua. Si colás la pasta por completo, la enjuagás o le tirás aceite encima, estás creando una barrera resbaladiza que impide que el tuco, el pesto o la crema se adhieran al fideo. El resultado es un plato con la pasta seca arriba y un charco de salsa líquida en el fondo.

El almidón disuelto en el agua de cocción actúa como un espesante y emulsionante natural. Al mezclarse con la grasa de la salsa (aceite de oliva, manteca o crema) y el queso rallado bajo el calor de la sartén, crea una crema sedosa y brillante que envuelve cada hebra de pasta de manera uniforme.