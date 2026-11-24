Con un poco de agua y calor controlado, podés transformar una baguette gomosa o reseca en una pieza tibia con corteza crocante.

Comprar pan fresco por la mañana y descubrir a la noche —o al día siguiente— que quedó duro como una piedra o chicloso por la humedad ambiente es una situación cotidiana. Antes de resignarte a rallarlo o descartarlo en la basura, vale la pena conocer un método físico muy simple que revierte el envejecimiento del almidón. En menos de cinco minutos, cualquier pan del día anterior recupera su textura aireada por dentro y su corteza crujiente.

Por qué el pan se pone duro aunque esté guardado en bolsa Contrario a lo que se cree, el pan viejo no se endurece simplemente porque se haya secado al aire, sino por un proceso químico llamado retrogradación del almidón. Al enfriarse tras salir del horno, las moléculas de almidón se cristalizan y expulsan el agua hacia la corteza, volviendo la miga rígida y la cáscara blanda. Aplicar calor húmedo vuelve a gelatinizar ese almidón instantáneamente.