Pocas tareas domésticas generan tanta molestia inmediata como picar dos o tres cebollas seguidas para preparar un guiso, unas empanadas o un salteado. Las lágrimas involuntarias, el ardor ocular y la necesidad de interrumpir la preparación para lavarse la cara dieron lugar a decenas de mitos populares, desde morder un fósforo hasta prender una vela al lado de la tabla. Sin embargo, la química alimentaria explica qué sustancia provoca el lagrimeo y cómo neutralizarla de raíz.
El gas invisible que ataca tus ojos al cortar
Las cebollas almacenan compuestos azufrados en sus células. Cuando la hoja del cuchillo rompe esas paredes celulares, se libera una enzima que genera un gas volátil llamado sin-propanotial-S-óxido. Al flotar en el aire y entrar en contacto con la humedad natural de nuestros ojos, ese gas se transforma en una dosis mínima de ácido sulfúrico que activa las glándulas lagrimales como defensa.
Tres reglas científicas para picar sin una sola lágrima
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Afilá bien el cuchillo: un cuchillo sin filo aplasta y desgarra las células de la cebolla, liberando una nube gigante de gas irritante. Una hoja bien afilada realiza un corte limpio que rompe muchísimas menos células.
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Enfriá la cebolla antes de pelarla: meté las cebollas en la heladera durante 30 minutos (o 10 minutos en el freezer) antes de cortarlas. El frío ralentiza drásticamente la reacción química de las enzimas y reduce la volatilidad del gas.
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Dejá la raíz intacta: la mayor concentración de compuestos azufrados se aloja en la base peluda de la raíz. Cortá el extremo opuesto, pelala, partila al medio y hacé los cortes dejando la raíz unida hasta el último momento para tirarla entera.
Un truco adicional si picás en cantidad
Si tenés que picar varias cebollas para hacer relleno de empanadas sanjuaninas, ubicá la tabla justo al lado de la hornalla con el extractor o campana encendida, o abrí una ventana cercana para que la corriente de aire aleje el gas de tu rostro.