La clave no está en trucos mágicos sino en enfriar el bulbo, afilar el cuchillo y evitar cortar la raíz hasta el final.

Pocas tareas domésticas generan tanta molestia inmediata como picar dos o tres cebollas seguidas para preparar un guiso, unas empanadas o un salteado. Las lágrimas involuntarias, el ardor ocular y la necesidad de interrumpir la preparación para lavarse la cara dieron lugar a decenas de mitos populares, desde morder un fósforo hasta prender una vela al lado de la tabla. Sin embargo, la química alimentaria explica qué sustancia provoca el lagrimeo y cómo neutralizarla de raíz.

El gas invisible que ataca tus ojos al cortar Las cebollas almacenan compuestos azufrados en sus células. Cuando la hoja del cuchillo rompe esas paredes celulares, se libera una enzima que genera un gas volátil llamado sin-propanotial-S-óxido. Al flotar en el aire y entrar en contacto con la humedad natural de nuestros ojos, ese gas se transforma en una dosis mínima de ácido sulfúrico que activa las glándulas lagrimales como defensa.