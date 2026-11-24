Lograr en casa esas papas fritas que salen doradas, secas al tacto y hacen ruido al morderlas —como las de las mejores hamburgueserías— suele ser un desafío frustrante. Muchas veces, las papas caseras salen pálidas, blandas, pegadas entre sí o se vuelven flácidas a los cinco minutos de haberlas servido en la fuente. El secreto para conquistar una cáscara crujiente y un interior suave como puré reside en controlar el almidón superficial y la pectina de la papa.
El doble enemigo de la crocancia: exceso de azúcar y humedad
Cuando cortás una papa cruda y la tirás directo al aceite, el agua interna hierve desde adentro ablandando la superficie antes de que logre dorarse, mientras que los azúcares superficiales se queman rápido dejando manchas oscuras.
Dos métodos caseros que nunca fallan
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El truco del vinagre en el hervor previo: cortá los bastones de papa y hervilos durante 5 a 7 minutos en agua con sal y 2 cucharadas de vinagre blanco antes de freírlos. El medio ácido refuerza la pectina de las paredes celulares de la papa, evitando que se desarmen y logrando que la superficie se dore de manera uniforme al freír. Secalas muy bien antes de llevarlas al aceite.
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La capa invisible de maicena (almidón de maíz): después de lavar las papas cortadas en agua fría para quitar el exceso de almidón suelto y secarlas con un repasador limpio, espolvorealas con 1 cucharada de maicena mezclando bien para que queden apenas enharinadas. Al entrar al aceite caliente, esa película finísima crea una costra vidriada y crocante que resiste incluso al enfriarse.
La temperatura del aceite también manda
Tanto si usás freidora como sartén común, freí en tandas pequeñas sin llenar la olla de golpe. Si el aceite baja de temperatura por exceso de papas frías, la guarnición absorberá grasa y perderá toda su ligereza.