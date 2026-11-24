El truco del vinagre en el hervor previo: cortá los bastones de papa y hervilos durante 5 a 7 minutos en agua con sal y 2 cucharadas de vinagre blanco antes de freírlos. El medio ácido refuerza la pectina de las paredes celulares de la papa, evitando que se desarmen y logrando que la superficie se dore de manera uniforme al freír. Secalas muy bien antes de llevarlas al aceite.