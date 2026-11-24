Preparar huevos duros para una ensalada rusa, un sándwich o unos huevos rellenos parece una de las tareas más simples de la cocina, hasta que llega el momento de quitarles la cáscara. En demasiadas ocasiones, la membrana interna se queda aferrada a la clara cocida y terminamos arrancando pedazos enteros de huevo, dejando un resultado irregular y desprolijo. Lejos de depender de la suerte, la facilidad para pelar un huevo depende por completo de cómo inicia su cocción.
Por qué el agua fría desde el principio juega en contra
La costumbre más extendida es poner los huevos en una olla con agua fría y prender la hornalla. Al calentarse de manera lenta y progresiva, las proteínas de la clara se coagulan gradualmente y se fusionan con la membrana fibrosa pegada a la cáscara, volviendo casi imposible separarlos sin dañar el huevo, especialmente si los huevos son muy frescos.
La técnica del choque térmico en dos pasos
-
Entrar en agua ya hirviendo: llevá la olla con agua a ebullición primero. Bajá ligeramente el fuego para que el hervor sea suave (y no rompa los huevos por los golpes) y sumergí los huevos con ayuda de una cuchara. Cociná exactamente 10 a 11 minutos para una yema firme y cremosa (sin ese borde verdoso feo). El calor súbito contrae la clara despegándola de la membrana.
-
Baño de agua helada inmediato: apenas suene la alarma, retirá los huevos y sumergilos de golpe en un bol con agua fría y varios cubos de hielo durante al menos 5 minutos. El frío contrae aún más el interior del huevo, creando un espacio vacío milimétrico bajo la cáscara.
Cómo pelarlos en tres segundos
Golpeá suavemente el huevo contra la mesada por su parte más ancha (donde se aloja la cámara de aire natural) y hacelo rodar presionando con la palma de la mano para resquebrajar toda la cáscara. Al pelarlo bajo un hilito de agua fría, la cáscara saldrá prácticamente en una sola pieza.