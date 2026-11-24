Agregar los huevos cuando el agua ya está hirviendo y pasarlos a un bol con hielo evita que la clara quede pegada a la membrana.

Preparar huevos duros para una ensalada rusa, un sándwich o unos huevos rellenos parece una de las tareas más simples de la cocina, hasta que llega el momento de quitarles la cáscara. En demasiadas ocasiones, la membrana interna se queda aferrada a la clara cocida y terminamos arrancando pedazos enteros de huevo, dejando un resultado irregular y desprolijo. Lejos de depender de la suerte, la facilidad para pelar un huevo depende por completo de cómo inicia su cocción.

Por qué el agua fría desde el principio juega en contra La costumbre más extendida es poner los huevos en una olla con agua fría y prender la hornalla. Al calentarse de manera lenta y progresiva, las proteínas de la clara se coagulan gradualmente y se fusionan con la membrana fibrosa pegada a la cáscara, volviendo casi imposible separarlos sin dañar el huevo, especialmente si los huevos son muy frescos.