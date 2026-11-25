Echarlo junto con la cebolla al inicio de la cocción arruina su perfume delicado; conocé cuándo incorporarlo según el corte.

El ajo es la base aromática insustituible de miles de recetas cotidianas, desde un tuco dominguero hasta un salteado rápido de verduras. Sin embargo, su uso encierra una trampa culinaria que arruina platos enteros sin que sepamos por qué: el ajo pasa de estar crudo a quemarse en cuestión de segundos. Cuando los dientes picados se pasan de tueste y toman un color marrón oscuro, liberan compuestos amargos y acre que invaden toda la comida y no se pueden disimular.

Por qué nunca va junto con la cebolla desde el minuto cero Una cebolla picada contiene gran cantidad de agua y necesita entre 8 y 12 minutos de cocción a fuego medio para ablandarse, transparentarse y soltar su dulzor. En cambio, un diente de ajo picado fino es denso, tiene muy poca agua y muchos azúcares naturales: tarda apenas 30 a 45 segundos en cocinarse. Si los echás juntos al principio, para cuando la cebolla esté lista, el ajo ya estará carbonizado y amargo.

El orden correcto de los ingredientes en la sartén En sofritos y salsas (cebolla + ajo): rehogá primero la cebolla sola con el aceite y una pizca de sal durante 7 u 8 minutos. Recién cuando la cebolla esté tierna y translúcida, hacé un hueco en el centro de la sartén y sumá el ajo picado durante los últimos 30 segundos , justo antes de volcar el tomate, el caldo o el vino que frenará la cocción.

En aceites perfumados (como pasta aglio e olio): si el ajo es el único protagonista, ponelo en la sartén fría junto con el aceite de oliva y prendé el fuego al mínimo. A medida que el aceite se entibia despacio, el ajo irá soltando su aroma sin quemarse; apenas veas los bordes apenas dorados, retirá del fuego. El corte define la intensidad del sabor Cuanto más aplastado o picado esté el ajo (por ejemplo, pasado por prensa), más fuerte y picante será su sabor y más rápido se quemará.