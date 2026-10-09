El truco del café molido para neutralizar el mal olor de la heladera para siempre

Un simple pocillo colocado en el estante central absorbe la humedad y elimina los olores fuertes de alimentos.

Mezclar alimentos en la heladera suele derivar en malos olores persistentes que se impregnan en lácteos y verduras. Aunque se limpie el interior con frecuencia, ciertos aromas a cebolla, pescado o quesos maduros se mantienen flotando en el aire. La solución definitiva radica en el alto poder de absorción molecular del café.

Cómo actúa el café como filtro de aire natural El café molido contiene nitrógeno y posee una estructura porosa muy fina. Esta característica le permite atrapar y neutralizar las moléculas de sulfuro y nitrógeno responsables de los hedrores desagradables, actuando como un carbón activado doméstico.