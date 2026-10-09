El truco del café molido para neutralizar el mal olor de la heladera para siempre

Mezclar alimentos en la heladera suele derivar en malos olores persistentes que se impregnan en lácteos y verduras. Aunque se limpie el interior con frecuencia, ciertos aromas a cebolla, pescado o quesos maduros se mantienen flotando en el aire. La solución definitiva radica en el alto poder de absorción molecular del café.
Cómo actúa el café como filtro de aire natural
El café molido contiene nitrógeno y posee una estructura porosa muy fina. Esta característica le permite atrapar y neutralizar las moléculas de sulfuro y nitrógeno responsables de los hedrores desagradables, actuando como un carbón activado doméstico.
Procedimiento para acondicionar el electrodoméstico
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Limpieza previa: retirá los alimentos vencidos y limpiá las repisas con una solución de agua tibia y vinagre.
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Preparar el recipiente: colocá 2 o 3 cucharadas de café molido (sirve tanto café nuevo como los posos ya usados y bien secos) en un pocillo o vaso abierto.
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Ubicación estratégica: ubicá el pocillo en el estante medio o superior de la heladera, donde circula la mayor parte del flujo de aire frío.
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Renovación periódica: cambiá el café una vez cada 30 días para mantener su máxima efectividad.
Alternativa con carbón vegetal
Si no tenés café a mano, podés colocar dos trozos pequeños de carbón vegetal para asado envueltos en papel absorbente. El principio poroso es similar y resulta igualmente efectivo para mantener la heladera fresca sin alterar el sabor de la comida.