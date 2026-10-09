    • 9 de octubre de 2026 - 20:12

    El truco del café molido para neutralizar el mal olor de la heladera para siempre

    Un simple pocillo colocado en el estante central absorbe la humedad y elimina los olores fuertes de alimentos.

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    Por Sofía Hache

    Mezclar alimentos en la heladera suele derivar en malos olores persistentes que se impregnan en lácteos y verduras. Aunque se limpie el interior con frecuencia, ciertos aromas a cebolla, pescado o quesos maduros se mantienen flotando en el aire. La solución definitiva radica en el alto poder de absorción molecular del café.

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    El café molido contiene nitrógeno y posee una estructura porosa muy fina. Esta característica le permite atrapar y neutralizar las moléculas de sulfuro y nitrógeno responsables de los hedrores desagradables, actuando como un carbón activado doméstico.

    Procedimiento para acondicionar el electrodoméstico

    • Limpieza previa: retirá los alimentos vencidos y limpiá las repisas con una solución de agua tibia y vinagre.

    • Preparar el recipiente: colocá 2 o 3 cucharadas de café molido (sirve tanto café nuevo como los posos ya usados y bien secos) en un pocillo o vaso abierto.

    • Ubicación estratégica: ubicá el pocillo en el estante medio o superior de la heladera, donde circula la mayor parte del flujo de aire frío.

    • Renovación periódica: cambiá el café una vez cada 30 días para mantener su máxima efectividad.

    Alternativa con carbón vegetal

    Si no tenés café a mano, podés colocar dos trozos pequeños de carbón vegetal para asado envueltos en papel absorbente. El principio poroso es similar y resulta igualmente efectivo para mantener la heladera fresca sin alterar el sabor de la comida.

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