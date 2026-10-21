    • 21 de octubre de 2026 - 15:24

    Por qué deberías sumar una taza de bicarbonato junto con el jabón de la ropa

    Potencia el poder de lavado, quita las manchas de grasa y deja el blanco de tus prendas impecable sin usar lavandina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lavar la ropa blanca y lograr que conserve ese tono brillante original sin que se ponga grisácea o amarillenta es una batalla constante en el hogar. El uso excesivo de lavandina o blanqueadores clorados suele debilitar las fibras de algodón, produciendo agujeros y un desgaste prematuro en las prendas. Agregar bicarbonato de sodio directamente en el tambor del lavarropas es la estrategia ecológica más recomendada para optimizar cada ciclo de lavado.

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    El agua corriente de muchas zonas suele contener minerales que la vuelven "dura", lo que reduce la eficacia del jabón en polvo o líquido. El bicarbonato de sodio ablanda el agua y regula el nivel de pH durante el lavado, permitiendo que los agentes limpiadores del detergente penetren con mayor profundidad en las tramas textiles para suspender la mugre y eliminar la grasa.

    Beneficios clave para tus prendas

    • Blanqueador natural: devuelve el brillo a las remeras blancas y elimina las aureolas amarillentas de la transpiración.

    • Suavizante de agua: permite reducir a la mitad la cantidad de jabón en polvo utilizado sin perder poder de limpieza.

    • Neutraliza olores profundos: destruye de raíz el olor a humedad residual o sudor persistente en la ropa de gimnasio.

    • Protege las telas delicadas: es completamente seguro para prendas de algodón, toallas y sábanas.

    Basta con añadir media taza de bicarbonato de sodio en el tambor junto con la ropa cargada antes de iniciar el programa de lavado habitual.

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