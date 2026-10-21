Por qué deberías sumar una taza de bicarbonato junto con el jabón de la ropa

Potencia el poder de lavado, quita las manchas de grasa y deja el blanco de tus prendas impecable sin usar lavandina.

Lavar la ropa blanca y lograr que conserve ese tono brillante original sin que se ponga grisácea o amarillenta es una batalla constante en el hogar. El uso excesivo de lavandina o blanqueadores clorados suele debilitar las fibras de algodón, produciendo agujeros y un desgaste prematuro en las prendas. Agregar bicarbonato de sodio directamente en el tambor del lavarropas es la estrategia ecológica más recomendada para optimizar cada ciclo de lavado.

Cómo potencia el bicarbonato la acción del detergente El agua corriente de muchas zonas suele contener minerales que la vuelven "dura", lo que reduce la eficacia del jabón en polvo o líquido. El bicarbonato de sodio ablanda el agua y regula el nivel de pH durante el lavado, permitiendo que los agentes limpiadores del detergente penetren con mayor profundidad en las tramas textiles para suspender la mugre y eliminar la grasa.