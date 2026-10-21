Por qué todos están poniendo un frasco con bicarbonato adentro de la heladera

Un desodorizante pasivo que atrapa las moléculas de humedad y elimina el olor a cebolla, queso o pescado de raíz.

Abrir la heladera y sentir una mezcla penetrante de olores a comida guardada es una experiencia sumamente desagradable que termina impregnando alimentos delicados como la leche, la manteca o la fruta. Aunque limpies las repisas con frecuencia, ciertos aromas intensos a cebolla, ajo o pescado permanecen flotando en el aire del refrigerador. Colocar un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio es el truco definitivo utilizado en gastronomía para mantener un aire limpio y neutro.

Por qué los aromatizantes artificiales no sirven en la heladera Los desodorantes o aromatizantes químicos para heladera suelen usar fragancias sintéticas que solo enmascaran el hedor, mezclándose con la comida y arruinando su sabor. El bicarbonato de sodio no despide ningún perfume; actúa como una esponja química pasiva que atrae y neutraliza tanto las moléculas ácidas como las básicas del mal olor.