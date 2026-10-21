    • 21 de octubre de 2026 - 13:21

    Por qué todos están poniendo un frasco con bicarbonato adentro de la heladera

    Un desodorizante pasivo que atrapa las moléculas de humedad y elimina el olor a cebolla, queso o pescado de raíz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Abrir la heladera y sentir una mezcla penetrante de olores a comida guardada es una experiencia sumamente desagradable que termina impregnando alimentos delicados como la leche, la manteca o la fruta. Aunque limpies las repisas con frecuencia, ciertos aromas intensos a cebolla, ajo o pescado permanecen flotando en el aire del refrigerador. Colocar un pequeño recipiente con bicarbonato de sodio es el truco definitivo utilizado en gastronomía para mantener un aire limpio y neutro.

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    Cómo acondicionar el frasco desodorizante

    • Elegir el contenedor: usá un frasco pequeño de vidrio o un pocillo bajo sin tapa (o con tapa perforada).

    • Cargar el producto: colocá 3 a 4 cucharadas generosas de bicarbonato de sodio en seco dentro del recipiente.

    • Ubicación estratégica: ubicalo en la parte trasera del estante medio de la heladera, cerca del flujo del aire.

    • Renovación periódica: reemplazá el bicarbonato viejo por uno fresco cada 3 meses.

    El bicarbonato retirado de la heladera no se tira: podés reciclarlo para volcarlo por la bacha de la cocina o usarlo para limpiar los azulejos del baño.

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