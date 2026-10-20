Por qué deberías limpiar la heladera con vinagre y bicarbonato una vez al mes

La heladera es el electrodoméstico donde guardamos los alimentos de consumo diario, por lo que su higiene exige un cuidado minucioso. El uso de lavandina o limpiadores sintéticos con fragancias artificiales puede resultar peligroso, ya que sus vapores son absorbidos por lácteos, frutas y verduras. La combinación de vinagre de alcohol y bicarbonato de sodio ofrece una desinfección profunda, segura y 100% natural.

El poder desinfectante que no contamina los alimentos El vinagre blanco es un biocida natural capaz de eliminar bacterias comunes como la Salmonella y la E. coli que pueden alojarse en los estantes por derrames de líquidos. A su vez, el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que desincrusta la suciedad pegada y absorbe moléculas de olores desagradables de raíz.