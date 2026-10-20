    • 20 de octubre de 2026 - 12:32

    Por qué deberías limpiar la heladera con vinagre y bicarbonato una vez al mes

    Esta dupla desinfectante elimina bacterias, neutraliza olores penetrantes y remueve manchas difíciles sin contaminación química.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La heladera es el electrodoméstico donde guardamos los alimentos de consumo diario, por lo que su higiene exige un cuidado minucioso. El uso de lavandina o limpiadores sintéticos con fragancias artificiales puede resultar peligroso, ya que sus vapores son absorbidos por lácteos, frutas y verduras. La combinación de vinagre de alcohol y bicarbonato de sodio ofrece una desinfección profunda, segura y 100% natural.

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    El poder desinfectante que no contamina los alimentos

    El vinagre blanco es un biocida natural capaz de eliminar bacterias comunes como la Salmonella y la E. coli que pueden alojarse en los estantes por derrames de líquidos. A su vez, el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que desincrusta la suciedad pegada y absorbe moléculas de olores desagradables de raíz.

    Guía paso a paso para una limpieza profunda de la heladera

    • Vaciar y apagar: retirar todos los alimentos y desenchufar el equipo para ahorrar energía.

    • Preparar la solución rociadora: mezclar partes iguales de agua tibia y vinagre blanco en un rociador.

    • Limpiar repisas y paredes: pulverizar la mezcla sobre los estantes y cajones, limpiando con una rejilla de microfibra limpia.

    • Tratar manchas rebeldes: para restos de comida secos, aplicar una pasta de bicarbonato con unas gotas de vinagre, dejar actuar 2 minutos y retirar suavemente.

    No olvides repasar la goma de la puerta (burlete), lugar donde suele acumularse humedad y moho negro que se elimina fácilmente con un cepillo embebido en vinagre.

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