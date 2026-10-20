    • 20 de octubre de 2026 - 13:11

    Samanta Farjat, casi tres décadas después de su explosión mediática: las fotos en bikini que revelan cómo se ve en la actualidad

    Fue una de las figuras mediáticas de los 90. Hoy es periodista, proteccionista de animales y reapareció tras ser una de las últimas personas que vio con vida a la exmodelo Marcela Ortiz.

    Samanta Farjat, casi tres décadas después de su explosión mediática: las fotos en bikini que revelan cómo se ve en la actualidad

    Samanta Farjat, casi tres décadas después de su explosión mediática: las fotos en bikini que revelan cómo se ve en la actualidad

    Foto:

    El nombre de Samanta Farjat volvió a resonar en la agenda mediática tras confirmarse el trágico fallecimiento de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz, quien murió en un accidente automovilístico en Villa La Ñata, Tigre.

    Leé además

    por que deberias limpiar la heladera con vinagre y bicarbonato una vez al mes

    Por qué deberías limpiar la heladera con vinagre y bicarbonato una vez al mes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como usar vinagre como herbicida natural para eliminar los yuyos del jardin

    Cómo usar vinagre como herbicida natural para eliminar los yuyos del jardín

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Farjat integraba el círculo íntimo de la víctima y había compartido una salida junto a ella apenas minutos antes de que ocurriera el fatal despiste.

    A casi tres décadas de su irrupción pública en octubre de 1996, cuando con 19 años y siendo estudiante de Publicidad quedó en el centro de la escena como testigo clave en la causa judiciales alrededor de Guillermo Coppola, Farjat muestra hoy un perfil completamente renovado.

    A sus 52 años, luce irreconocible respecto de sus apariciones televisivas de aquella época y comparte en sus redes sociales postales de viajes por el mundo y su cotidianeidad.

    En la actualidad, la exfigura de los noventa ejerce como periodista en medios digitales y radiales, además de dedicarse activamente al proteccionismo de animales y colaborar en comedores comunitarios.

    Lejos de la alta exposición mediática de su juventud, proyecta crear una fundación de rescate animal mientras atraviesa este doloroso momento por la pérdida de su amiga.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    que le pasa a tu cuerpo si tomas una cucharada de vinagre de manzana antes de comer

    Qué le pasa a tu cuerpo si tomás una cucharada de vinagre de manzana antes de comer

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que recomiendan poner un chorrito de vinagre en el lavarropas en cada lavado

    Por qué recomiendan poner un chorrito de vinagre en el lavarropas en cada lavado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    una calabaza de 1.431 kilos rompio el record mundial una semana despues de que se fijara otra marca

    Una calabaza de 1.431 kilos rompió el récord mundial una semana después de que se fijara otra marca

    Por Redacción Diario de Cuyo
    como hacer postre cremoso de chocolate con solo 3 ingredientes y sin gelatina

    Cómo hacer postre cremoso de chocolate con solo 3 ingredientes y sin gelatina

    Por Redacción Diario de Cuyo