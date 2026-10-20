Fue una de las figuras mediáticas de los 90. Hoy es periodista, proteccionista de animales y reapareció tras ser una de las últimas personas que vio con vida a la exmodelo Marcela Ortiz.

Samanta Farjat, casi tres décadas después de su explosión mediática: las fotos en bikini que revelan cómo se ve en la actualidad

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El nombre de Samanta Farjat volvió a resonar en la agenda mediática tras confirmarse el trágico fallecimiento de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz, quien murió en un accidente automovilístico en Villa La Ñata, Tigre.

Farjat integraba el círculo íntimo de la víctima y había compartido una salida junto a ella apenas minutos antes de que ocurriera el fatal despiste.

A casi tres décadas de su irrupción pública en octubre de 1996, cuando con 19 años y siendo estudiante de Publicidad quedó en el centro de la escena como testigo clave en la causa judiciales alrededor de Guillermo Coppola, Farjat muestra hoy un perfil completamente renovado.

A sus 52 años, luce irreconocible respecto de sus apariciones televisivas de aquella época y comparte en sus redes sociales postales de viajes por el mundo y su cotidianeidad.

En la actualidad, la exfigura de los noventa ejerce como periodista en medios digitales y radiales, además de dedicarse activamente al proteccionismo de animales y colaborar en comedores comunitarios.