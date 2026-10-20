    • 20 de octubre de 2026 - 09:58

    Por qué recomiendan poner un chorrito de vinagre en el lavarropas en cada lavado

    Este ingrediente de alacena reemplaza el suavizante comercial, elimina los malos olores de la ropa y protege los componentes internos del electrodoméstico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Comprar suavizantes de ropa costosos no siempre garantiza prendas esponjosas ni malos olores erradicados a largo plazo. De hecho, los químicos de los suavizantes industriales suelen dejar una película grasosa en las fibras textiles y en el tambor de la lavadora. La solución preferida por los especialistas en mantenimiento del hogar es utilizar vinagre blanco de alcohol en el ciclo de enjuague, un método ecológico que transforma el cuidado de tus prendas.

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    Por qué el vinagre actúa como un suavizante natural

    El vinagre blanco posee un nivel de acidez suave que neutraliza los residuos alcalinos del jabón en polvo o líquido que quedan atrapados en las tramas de la ropa. Al eliminar estos depósitos minerales y de detergente, las fibras se relajan, devolviendo la suavidad original a toallas y remeras sin dejar olor a vinagre en las prendas una vez secas.

    Beneficios clave de sumar vinagre a tu rutina de lavado

    • Desinfecta y quita olores: elimina de raíz el olor a humedad o sudor acumulado en la ropa deportiva.

    • Fija los colores: previene que las prendas oscuras o de tonos vivos pierdan su intensidad con los lavados.

    • Previene la acumulación de sarro: limpia las mangueras y el tambor del lavarropas en cada uso, previniendo fallas mecánicas.

    • Antiestático: reduce la electricidad estática en prendas sintéticas.

    Basta con volcar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante del cajetín para obtener resultados visibles desde el primer lavado.

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