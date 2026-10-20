Por qué recomiendan poner un chorrito de vinagre en el lavarropas en cada lavado

Este ingrediente de alacena reemplaza el suavizante comercial, elimina los malos olores de la ropa y protege los componentes internos del electrodoméstico.

Comprar suavizantes de ropa costosos no siempre garantiza prendas esponjosas ni malos olores erradicados a largo plazo. De hecho, los químicos de los suavizantes industriales suelen dejar una película grasosa en las fibras textiles y en el tambor de la lavadora. La solución preferida por los especialistas en mantenimiento del hogar es utilizar vinagre blanco de alcohol en el ciclo de enjuague, un método ecológico que transforma el cuidado de tus prendas.

Por qué el vinagre actúa como un suavizante natural El vinagre blanco posee un nivel de acidez suave que neutraliza los residuos alcalinos del jabón en polvo o líquido que quedan atrapados en las tramas de la ropa. Al eliminar estos depósitos minerales y de detergente, las fibras se relajan, devolviendo la suavidad original a toallas y remeras sin dejar olor a vinagre en las prendas una vez secas.