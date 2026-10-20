Qué le pasa a tu cuerpo si tomás una cucharada de vinagre de manzana antes de comer

Este hábito milenario ayuda a regular los picos de glucosa en sangre, mejora la digestión y favorece la saciedad.

El vinagre de manzana sin filtrar ha ganado una enorme popularidad en el mundo de la nutrición por sus múltiples propiedades curativas. Utilizado desde la antigüedad como remedio natural, tomar este líquido fermentado diluido en agua minutos antes de los almuerzos o cenas principales se convirtió en una estrategia clave para optimizar la salud metabólica.

El impacto del ácido acético en la glucosa El ingrediente activo principal del vinagre es el ácido acético. Diversos estudios científicos han demostrado que el ácido acético bloquea parcialmente las enzimas encargadas de digerir los almidones. Esto significa que los hidratos de carbono se absorben de forma más lenta en el torrente sanguíneo, evitando las subidas brutales de azúcar (picos glucémicos) y las posteriores caídas de energía.