    • 20 de octubre de 2026 - 10:40

    Qué le pasa a tu cuerpo si tomás una cucharada de vinagre de manzana antes de comer

    Este hábito milenario ayuda a regular los picos de glucosa en sangre, mejora la digestión y favorece la saciedad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El vinagre de manzana sin filtrar ha ganado una enorme popularidad en el mundo de la nutrición por sus múltiples propiedades curativas. Utilizado desde la antigüedad como remedio natural, tomar este líquido fermentado diluido en agua minutos antes de los almuerzos o cenas principales se convirtió en una estrategia clave para optimizar la salud metabólica.

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    El impacto del ácido acético en la glucosa

    El ingrediente activo principal del vinagre es el ácido acético. Diversos estudios científicos han demostrado que el ácido acético bloquea parcialmente las enzimas encargadas de digerir los almidones. Esto significa que los hidratos de carbono se absorben de forma más lenta en el torrente sanguíneo, evitando las subidas brutales de azúcar (picos glucémicos) y las posteriores caídas de energía.

    Cómo consumir el vinagre de manzana de forma segura

    • Elegir la variedad correcta: optar por vinagre de manzana orgánico, sin pasteurizar y "con la madre" (con sedimento natural).

    • La proporción ideal: diluir 1 cucharada sopera de vinagre en un vaso grande de agua (200 ml).

    • Usar sorbete: para proteger el esmalte dental de la acidez, se recomienda beber la mezcla con un sorbete.

    • Momento oportuno: consumirlo entre 10 y 15 minutos antes de la comida principal.

    Nunca debe consumirse el vinagre puro directamente de la botella, ya que su acidez concentrada puede irritar la mucosa del esófago y el esmalte de los dientes.

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