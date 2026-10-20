Cómo usar vinagre como herbicida natural para eliminar los yuyos del jardín

Mantener limpios los caminos de piedra, las grietas del patio o los bordes del césped sin recurrir a pesticidas químicos agresivos es un desafío constante en el jardín. Los herbicidas comerciales no solo son costosos, sino que representan un riesgo para mascotas y niños. El vinagre se presenta como el desecante foliar natural más efectivo para secar la maleza indeseada en pocas horas.
Por qué el vinagre seca la maleza al instante
El ácido acético destruye las membranas celulares de las plantas, provocando la pérdida rápida de humedad en las hojas y tallos. Al ser expuesta al sol, la maleza rociada con vinagre se marchita y seca por completo en un solo día, siendo ideal para yuyos jóvenes que crecen en zonas no cultivables.
La fórmula casera infalible para potenciar su efecto
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1 litro de vinagre blanco (cuanto mayor sea su porcentaje de acidez, mejor).
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100 gramos de sal fina o gruesa (para aumentar el poder desecante).
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1 cucharada de detergente líquido para vajilla (actúa como adherente).
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Mezclar los ingredientes: disolver bien la sal y el detergente dentro del vinagre.
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Cargar el pulverizador: verter la preparación en una botella rociadora.
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Aplicar en un día soleado: rociar directamente sobre las hojas de las malas hierbas durante las horas de mayor radiación solar.
Dado que es un producto no selectivo, se debe aplicar únicamente sobre la maleza que se desea eliminar, evitando rociar plantas ornamentales o el césped sano.