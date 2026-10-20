Cómo usar vinagre como herbicida natural para eliminar los yuyos del jardín

Una alternativa ecológica, económica y libre de tóxicos para deshacerte de los yuyos que crecen entre las baldosas.

Mantener limpios los caminos de piedra, las grietas del patio o los bordes del césped sin recurrir a pesticidas químicos agresivos es un desafío constante en el jardín. Los herbicidas comerciales no solo son costosos, sino que representan un riesgo para mascotas y niños. El vinagre se presenta como el desecante foliar natural más efectivo para secar la maleza indeseada en pocas horas.

Por qué el vinagre seca la maleza al instante El ácido acético destruye las membranas celulares de las plantas, provocando la pérdida rápida de humedad en las hojas y tallos. Al ser expuesta al sol, la maleza rociada con vinagre se marchita y seca por completo en un solo día, siendo ideal para yuyos jóvenes que crecen en zonas no cultivables.