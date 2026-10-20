    • 20 de octubre de 2026 - 18:36

    El enjuague de vinagre de manzana que le devuelve el brillo al pelo opaco

    Equilibra el pH del cuero cabelludo, elimina la caspa y cierra las cutículas capilares dañadas por la tintura y el calor.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La acumulación de residuos de champú, la dureza del agua y el uso constante de secadores o planchitas dejan el cabello opaco, quebradizo y con frizz. Antes de gastar en baños de crema costosos o tratamientos de keratina, existe un remedio casero utilizado por estilistas profesionales: el enjuague ácido con vinagre de manzana. Un tratamiento simple que devuelve el brillo especular al cabello desde la primera aplicación.

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    El cabello y el cuero cabelludo tienen un pH naturalmente ácido (alrededor de 4.5 a 5.5). Los champús comerciales tienden a ser alcalinos, lo que abre la cutícula del pelo y genera porosidad y enredos. El vinagre de manzana restablece el pH natural, sella la cutícula capilar y refleja la luz de manera uniforme, otorgando una suavidad incomparable.

    Cómo preparar y aplicar el tónico capilar

    • Mezcla balanceada: en un recipiente o botella, combinar 2 cucharadas de vinagre de manzana con 1 taza de agua tibia.

    • Lavado habitual: lavar el cabello con el champú de uso frecuente y enjuagar con abundante agua.

    • Aplicar el enjuague: verter la preparación de vinagre desde la raíz hasta las puntas, realizando masajes circulares en el cuero cabelludo.

    • Reposo y aclarado final: dejar actuar 3 minutos y enjuagar preferentemente con agua fría para potenciar el sellado.

    Al secarse, el característico aroma del vinagre se evapora por completo, dejando un cabello suelto, brillante y sin rastro de olor.

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