El enjuague de vinagre de manzana que le devuelve el brillo al pelo opaco

Equilibra el pH del cuero cabelludo, elimina la caspa y cierra las cutículas capilares dañadas por la tintura y el calor.

La acumulación de residuos de champú, la dureza del agua y el uso constante de secadores o planchitas dejan el cabello opaco, quebradizo y con frizz. Antes de gastar en baños de crema costosos o tratamientos de keratina, existe un remedio casero utilizado por estilistas profesionales: el enjuague ácido con vinagre de manzana. Un tratamiento simple que devuelve el brillo especular al cabello desde la primera aplicación.

Cómo funciona el vinagre sobre la fibra capilar El cabello y el cuero cabelludo tienen un pH naturalmente ácido (alrededor de 4.5 a 5.5). Los champús comerciales tienden a ser alcalinos, lo que abre la cutícula del pelo y genera porosidad y enredos. El vinagre de manzana restablece el pH natural, sella la cutícula capilar y refleja la luz de manera uniforme, otorgando una suavidad incomparable.