Por qué deberías marinar la carne en vinagre antes de cocinarla

El toque ácido ablanda las fibras duras de los cortes económicos y mejora notablemente la jugosidad final.

Lograr que cortes de carne económicos o fibrosos queden suaves y sabrosos al horno o a la parrilla no requiere técnicas profesionales complejas. La incorporación de un ingrediente ácido en la marinada previa es el recurso gastronómico por excelencia para modificar la estructura de las proteínas animales, transformando un corte duro en un bocado tierno y lleno de sabor.

La acción ablandadora del ácido acético El vinagre actúa rompiendo las conexiones de colágeno y denaturando las proteínas de la carne. Al romper estas fibras superficiales, la carne retiene mejor los jugos internos durante la cocción y permite que las especias y los condimentos penetren profundamente en el interior del corte.