    • 20 de octubre de 2026 - 14:34

    Por qué deberías marinar la carne en vinagre antes de cocinarla

    El toque ácido ablanda las fibras duras de los cortes económicos y mejora notablemente la jugosidad final.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lograr que cortes de carne económicos o fibrosos queden suaves y sabrosos al horno o a la parrilla no requiere técnicas profesionales complejas. La incorporación de un ingrediente ácido en la marinada previa es el recurso gastronómico por excelencia para modificar la estructura de las proteínas animales, transformando un corte duro en un bocado tierno y lleno de sabor.

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    La acción ablandadora del ácido acético

    El vinagre actúa rompiendo las conexiones de colágeno y denaturando las proteínas de la carne. Al romper estas fibras superficiales, la carne retiene mejor los jugos internos durante la cocción y permite que las especias y los condimentos penetren profundamente en el interior del corte.

    La fórmula perfecta para una marinada casera

    • La base ácida: usar 1 parte de vinagre (de vino, manzana o de alcohol) por cada 3 partes de aceite vegetal o de oliva.

    • Aromáticos: sumar ajo picado, orégano, ají molido, hoja de laurel y una pizca de sal.

    • Tiempo de reposo: sumergir la carne en la marinada dentro de un recipiente con tapa y conservar en heladera entre 2 y 6 horas.

    • Cocción ideal: retirar el exceso de líquido antes de llevar la carne a la plancha, sartén o parrilla a fuego fuerte.

    No se debe dejar la carne en marinada por más de 12 horas, ya que la acidez excesiva puede "cocinar" la superficie y volver la textura exterior gomosa.

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