Cómo hacer mermelada casera de ciruela o durazno en microondas en 15 minutos

Aprovechar la fruta de estación a buen precio para hacer mermeladas artesanales es una excelente costumbre para desayunar mejor y ahorrar. Sin embargo, la receta tradicional implica cocinar a fuego lento durante casi una hora, revolviendo constantemente para evitar que se pegue al fondo. El microondas se transforma en el gran aliado secreto para elaborar frascos de mermelada natural sin conservantes en un abrir y cerrar de ojos.
La ventaja del microondas en la concentración de azúcares
Las ondas electromagnéticas calientan el agua contenida en la fruta de adentro hacia afuera, logrando una evaporación veloz del líquido sobrante sin quemar la glucosa. Esto permite que la pectina natural de frutas como ciruelas, duraznos o frutillas espese la preparación en una fracción del tiempo habitual.
Paso a paso para la mermelada en microondas
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Fruta y azúcar: lavá y picá en cubos pequeños 500 gramos de fruta de tu elección y colocala en un recipiente apto para microondas de bordes altos.
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Proporción de dulzor: agregá 250 gramos de azúcar (la mitad del peso de la fruta) y 1 cucharada de jugo de limón. Mezclá bien.
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Primera cocción: llevá al microondas a máxima potencia durante 8 minutos.
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Revolver y espesar: retirá con cuidado el bol, revolvé bien la fruta ablandada y volv a cocinar en lapsos de 3 minutos hasta alcanzar el punto deseado (recordá que al enfriar espesará más).
Volcá la mermelada caliente en frascos de vidrio esterilizados, tapalos y dejalos enfriar boca abajo para lograr un sellado al vacío casero.