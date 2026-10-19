Cómo hacer mermelada casera de ciruela o durazno en microondas en 15 minutos

Aprovechar la fruta de estación a buen precio para hacer mermeladas artesanales es una excelente costumbre para desayunar mejor y ahorrar. Sin embargo, la receta tradicional implica cocinar a fuego lento durante casi una hora, revolviendo constantemente para evitar que se pegue al fondo. El microondas se transforma en el gran aliado secreto para elaborar frascos de mermelada natural sin conservantes en un abrir y cerrar de ojos.