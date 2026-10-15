    • 15 de octubre de 2026 - 10:28

    Cómo hacer trufas de chocolate saludables con solo dos ingredientes

    Con chocolate negro y peras, el cocinero español propone una versión liviana y fácil de preparar, ideal para regalar o para compartir.

    Trufas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Para quienes quieren darse un gusto dulce sin descuidar la alimentación, el cocinero español Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, compartió en sus redes una receta de trufas de chocolate con apenas dos ingredientes: chocolate negro y peras. La fruta aporta dulzor natural y es la clave para lograr una textura cremosa.

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    Quién es Bosquet

    Nacido en Vila-real, Bosquet es especialista en cocina saludable y dueño de la cadena de restaurantes Naked & Sated. Además, es triatleta y bombero, y tiene una gran presencia en redes sociales, un canal de YouTube y varios libros publicados. Su lema es que comer sano y rico es posible, y en su recetario hay opciones para fechas tan dulces como la Navidad.

    Por qué conviene probarlas

    Las trufas sirven para regalar, para una cena familiar o como antojo de media tarde. Su preparación es muy sencilla: lo único que requiere paciencia es el reposo en la heladera, que lleva alrededor de una hora, según el chef. Para armarlas hacen falta apenas 15 minutos de trabajo.

    Ingredientes para las trufas de chocolate (para 4 personas)

    • 3 peras medianas
    • 200 g de chocolate del 70 %
    • Cacao en polvo, canela o frutos secos molidos para el rebozado

    Paso a paso

    • Cocinar las peras. Pelarlas y cortarlas en trozos. Se pueden cocinar en el microondas (entre 3 y 5 minutos), al horno (20 minutos a 200 °C) o en airfryer (10 minutos a 80 °C).
    • Derretir el chocolate. Se puede hacer a baño María o en el microondas. En este último caso, conviene partir las barras en trozos parejos, colocarlos en un recipiente apto y calentarlos 2 minutos a 700 W. Si hace falta, sumar 30 segundos más.
    • Procesar las peras. Triturarlas con batidora o procesadora y agregarles el chocolate derretido.
    • Enfriar. Mezclar bien y llevar a la heladera hasta que la preparación tenga una consistencia moldeable.
    • Dar forma. Armar las bolitas y pasarlas por cacao en polvo, canela o frutos secos molidos.

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