Tiramisú en 5 minutos y sin horno: la receta tendencia que reemplaza las vainillas por tostadas de arroz

El tiramisú es uno de esos postres que admite reinterpretaciones casi infinitas, pero una de las versiones que volvió a instalarse entre las recetas tendencia rompe directamente con su estructura tradicional: no lleva vainillas, no necesita horno y puede prepararse en apenas cinco minutos.
La propuesta fue difundida por Marta Verona, chef, nutricionista y ganadora de MasterChef España, y reemplaza los clásicos bizcochos empapados en café por tostadas o tortitas de arroz. Al hidratarlas, pierden su textura crocante y funcionan como una base capaz de absorber el café y sostener las capas cremosas.
El atractivo está justamente en la sencillez: se puede preparar una porción individual con ingredientes fáciles de conseguir y sin tener que cocinar una crema, batir huevos o esperar varias horas antes de probarlo.
Qué lleva el tiramisú exprés con tostadas de arroz
Para una porción se necesitan cuatro tostadas de arroz, una taza pequeña de café, un yogur natural y cacao amargo en polvo. Para conseguir una textura más cercana al tiramisú tradicional puede sumarse mascarpone, mientras que miel o esencia de vainilla sirven para endulzar y aromatizar la crema.
La versión más completa utiliza aproximadamente 100 gramos de mascarpone por cada yogur natural, aunque también puede hacerse únicamente con yogur si la prioridad es resolver un postre rápido con lo que haya en casa.
El café debe estar frío o apenas tibio antes de comenzar el armado. Las tostadas se humedecen una por una, lo suficiente para que se ablanden pero evitando dejarlas tanto tiempo como para que se desarmen completamente.
Cómo prepararlo paso a paso
Primero hay que preparar el café y dejarlo enfriar unos minutos. Mientras tanto, se mezcla el yogur con el mascarpone hasta conseguir una crema homogénea. Si se busca un resultado más dulce, en este punto puede agregarse miel o el endulzante elegido.
Luego se moja una tostada de arroz en el café y se coloca en la base de un recipiente pequeño. Se cubre con una capa de crema y se repite el procedimiento hasta utilizar las cuatro unidades. La última capa debe ser de yogur y mascarpone.
El toque final es una cantidad generosa de cacao amargo espolvoreado sobre la superficie. Puede comerse inmediatamente, pero dejarlo unos minutos en la heladera ayuda a que las tostadas absorban mejor el café y las capas se integren.
Como repaso rápido, para preparar una porción de este tiramisú exprés se necesitan pocos ingredientes y todos son fáciles de conseguir:
- 4 tostadas o tortitas de arroz
- 1 taza pequeña de café
- 1 yogur natural
- 100 gramos de mascarpone —opcional, para una textura más cremosa—
- Cacao amargo en polvo
- Miel o endulzante, a gusto
- Esencia de vainilla, opcional
El secreto para que no quede aguado
La parte más importante de esta receta está en controlar la cantidad de café. Las tostadas de arroz absorben líquido rápidamente y, si permanecen demasiado tiempo sumergidas, pueden perder por completo su estructura.
Por eso conviene humedecerlas de a una y armar el postre inmediatamente. También ayuda utilizar yogur de textura firme. Para quienes prefieran una consistencia todavía más cremosa, el mascarpone aporta cuerpo y acerca el resultado al postre italiano original.
La preparación admite además variantes fáciles: chocolate rallado, frutas rojas, banana, frutos secos o una pizca de canela pueden incorporarse entre las capas sin modificar demasiado el procedimiento.
No pretende sustituir al tiramisú tradicional, cuya combinación de café, mascarpone y bizcochos tiene una identidad propia. Pero su fórmula explica por qué volvió a circular con fuerza: cuatro tostadas de arroz, pocos ingredientes y cinco minutos alcanzan para convertir una merienda cotidiana en un postre diferente.