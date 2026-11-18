Preparar el líquido mágico: En un bol amplio, mezcla el café recién hecho (ya tibio o a temperatura ambiente) con un chorrito de leche o un toque de licor de chocolate si deseas elevar la propuesta a un plano gourmet.

Armar la crema unificadora: En un recipiente hondo, integra el dulce de leche repostero con el queso crema utilizando una espátula o batidor de alambre hasta conseguir una crema homogénea, sedosa y de un color uniforme.

La base de la estructura: Coloca una fina capa de esta crema en la base de tu fuente rectangular elegida. Esto evitará que la estructura se deslice al momento de servir las porciones individuales.

El ritual del armado: Sumerge rápidamente las galletitas en el café (solo un segundo por lado para que no se deshagan) y ve cubriendo toda la base. Añade una capa generosa de la crema de dulce de leche por encima. Repite este proceso alternando capas hasta agotar los ingredientes.