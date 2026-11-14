El huevo viral que se hace con dos ingredientes y queda crocante por fuera y líquido por dentro

Hay recetas que se vuelven virales por necesitar ingredientes extraños y otras que triunfan justamente por todo lo contrario. El egg katsu pertenece al segundo grupo: lleva básicamente huevo y panko, se prepara en pocos minutos y al cortarlo combina una cobertura dorada y crocante con una yema líquida que se derrama sobre el plato .

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La preparación fue popularizada en redes por Lisa Kitahara , creadora de Okonomi Kitchen. Su primera publicación consiguió millones de visualizaciones y generó distintas versiones en TikTok e Instagram, mientras que durante las últimas semanas la receta volvió a instalarse entre las tendencias gastronómicas.

A diferencia de un huevo empanado tradicional, en esta técnica no hay que hervirlo previamente . Ese es precisamente el detalle que sorprende: se rompe el huevo crudo directamente sobre una cama de pan rallado japonés, se cubre y luego se lleva cuidadosamente al aceite.

El panko es fundamental para conseguir la textura característica. Sus escamas son más gruesas y aireadas que las del pan rallado convencional, por lo que al entrar en contacto con el aceite forman una capa especialmente crujiente.

Para acompañar se puede utilizar arroz blanco, repollo cortado muy fino, salsa tonkatsu, salsa de soja o incluso incorporarlo dentro de un sándwich.

Cómo hacer el huevo viral paso a paso

El truco que facilita toda la preparación consiste en utilizar un pequeño cuadrado de papel manteca dentro de un recipiente o plato hondo. Sobre él se coloca una capa abundante de panko y luego se rompe cuidadosamente el huevo en el centro, procurando no dañar la yema.

Después se agrega una pizca de sal y se cubre completamente la parte superior con más panko. No hace falta realizar el clásico proceso de harina, huevo y pan rallado: la propia humedad de la clara permite que las migas se adhieran.

El huevo se baja cuidadosamente al aceite caliente junto con el papel. Después de unos segundos, cuando la base comienza a endurecerse, el papel puede retirarse con una pinza y se continúa la cocción hasta conseguir una cobertura dorada.

La versión original utiliza aceite a aproximadamente 180 °C y requiere alrededor de uno a dos minutos de cocción por lado, dependiendo de qué tan líquida se quiera mantener la yema.

El momento que explica por qué se hizo viral

La parte más llamativa llega al cortar el huevo. La cobertura de panko se rompe como una pequeña milanesa, mientras que desde el centro aparece la yema todavía líquida, generando el contraste visual que ayudó a multiplicar los videos de la receta.

Kitahara mostró posteriormente una alternativa hecha directamente en sartén y con menos aceite, después de recibir pedidos de usuarios que no querían realizar una fritura profunda. Según la creadora, esa versión permite además controlar con mayor facilidad el punto de cocción de la yema.

El fenómeno volvió a ganar impulso este sábado después de que Allrecipes pusiera a prueba la técnica. Su equipo culinario preparó una versión en sartén y destacó precisamente la combinación entre la cobertura crujiente y el centro cremoso.

Con qué se puede acompañar

Aunque nació inspirado en la cocina japonesa, el huevo katsu admite combinaciones mucho más cercanas a una comida cotidiana. Se puede colocar sobre arroz, fideos, ensaladas o tostadas, utilizar como relleno de un sándwich o servir acompañado únicamente por alguna salsa.

También puede funcionar sobre curry japonés o encima de un plato de noodles, donde al abrir la yema esta termina funcionando como parte de la salsa.

La principal recomendación es comerlo apenas sale de la sartén o freidora. Con el paso de los minutos, la humedad del huevo comienza a ablandar el panko y se pierde parte del contraste crocante que convirtió a esta preparación en una de las recetas más compartidas de las últimas semanas.