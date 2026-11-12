    • 12 de noviembre de 2026 - 13:48

    La torta marquise de dulce de leche que parece de pastelería: cómo hacerla paso a paso

    Lleva una base húmeda de dulce de leche, ganache de chocolate, crema de arándanos y una generosa capa de merengue italiano. La receta se prepara en varias etapas, pero con ingredientes fáciles de conseguir.

    La base se cocina durante unos 20 minutos y luego se completa con tres capas diferentes antes de servir.

    La base se cocina durante unos 20 minutos y luego se completa con tres capas diferentes antes de servir.

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    Para los fanáticos del dulce de leche hay una receta que combina varias texturas y sabores en una misma torta: una marquise húmeda, ganache de chocolate, crema de arándanos y merengue italiano. El resultado es un postre vistoso, intenso y con una presentación que puede convertirse fácilmente en protagonista de una mesa dulce.

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    La receta utiliza un molde de 22 centímetros de diámetro. Aunque tiene distintas preparaciones, el procedimiento puede hacerse por etapas: primero la base, después las cremas y finalmente el merengue que cubre toda la torta.

    Qué ingredientes se necesitan para la marquise de dulce de leche

    Para la base húmeda de dulce de leche:

    • 180 gramos de manteca.

    • 360 gramos de dulce de leche repostero o colonial.

    • 4 huevos.

    • 110 gramos de harina 0000.

    • 20 gramos de azúcar.

    • Una pizca de sal.

    Para la ganache de chocolate y dulce de leche:

    • 150 gramos de crema de leche.

    • 150 gramos de dulce de leche repostero.

    • 150 gramos de chocolate semiamargo.

    Para la crema de arándanos:

    • 100 gramos de mermelada de arándanos.

    • 300 gramos de crema de leche.

    • 30 gramos de azúcar.

    Para el merengue italiano:

    • 150 gramos de claras de huevo.

    • 300 gramos de azúcar.

    • 100 centímetros cúbicos de agua.

    Cómo hacer la base húmeda de dulce de leche

    El primer paso consiste en derretir la manteca junto con el dulce de leche hasta conseguir una mezcla integrada. Luego se incorporan las cuatro yemas y se reserva la preparación.

    Por separado, hay que batir las cuatro claras mientras se agrega el azúcar en forma de lluvia. Una vez montadas, se incorporan de manera intercalada junto con los ingredientes secos a la preparación de dulce de leche.

    La mezcla se lleva a un molde de 22 centímetros previamente enmantecado y se cocina en horno a 180°C durante aproximadamente 20 minutos.

    El secreto de la ganache de chocolate y dulce de leche

    Para esta capa se colocan en una olla la crema de leche y el dulce de leche. Una vez calientes, se vuelcan directamente sobre el chocolate semiamargo picado.

    Hay que mezclar hasta conseguir una crema uniforme y brillante. Después se reserva en la heladera para que tome consistencia antes de colocarla sobre la base de la torta.

    La combinación suma una capa intensa en la que el chocolate semiamargo ayuda a equilibrar el dulzor de la preparación.

    Una crema de arándanos para cortar con tanto dulce

    El siguiente paso es batir 300 gramos de crema de leche con 30 gramos de azúcar hasta conseguir una textura bien montada. Luego se incorpora la mermelada de arándanos fría con movimientos que permitan lograr un efecto marmolado.

    Sobre la base ya cocida se distribuye primero la ganache de chocolate y dulce de leche. Encima se agrega la crema de arándanos y la torta vuelve al frío mientras se prepara la última capa.

    Cómo preparar el merengue italiano

    Para terminar, se colocan en una olla 300 gramos de azúcar y 100 cc de agua. Mientras el almíbar comienza a hervir, se baten las claras.

    El punto importante llega cuando el almíbar alcanza los 118°C. En ese momento debe incorporarse sobre las claras en forma de hilo, sin dejar de batir.

    El batido continúa hasta que el merengue llegue a temperatura ambiente y consiga una consistencia firme. Luego se utiliza para cubrir toda la torta, completando las cuatro capas de la receta: marquise de dulce de leche, ganache, crema de arándanos y merengue italiano.

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