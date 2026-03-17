El secreto de la pizza casera perfecta: la receta paso a paso para lograr la masa ideal

La elaboración de una pizza de calidad profesional en el hogar depende del equilibrio exacto de los componentes y del respeto por los tiempos de fermentación. A continuación, se detalla la hoja de ruta para obtener una base con el alveolado y la crocancia ideales.
Preparar una masa con identidad propia requiere técnica y paciencia. La clave del éxito reside en el desarrollo del gluten mediante un amasado enérgico y un levado en ambiente controlado, factores que transforman ingredientes simples en un producto de excelencia gastronómica.
Ingredientes para hacer la pizza
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500 gramos de harina de trigo de fuerza (tipo 000)
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325 mililitros de agua a temperatura ambiente
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10 gramos de sal fina
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5 gramos de levadura seca (o 15 gramos de levadura fresca)
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1 cucharada de aceite de oliva virgen
El proceso de elaboración se rige por las siguientes etapas:
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Activación del fermento: Disolver la levadura en el agua junto con una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que se observe una espuma consistente en la superficie.
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Integración de sólidos: Disponer la harina en forma de corona en un recipiente amplio. Colocar la sal por el borde exterior para evitar el contacto directo con la levadura durante los primeros movimientos.
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Formación del bollo: Verter la mezcla líquida y el aceite en el centro. Integrar con las manos desde el centro hacia afuera hasta lograr una masa rústica y compacta.
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Amasado técnico: Trasladar la masa a una superficie lisa. Amasar con firmeza durante 10 minutos, estirando y replegando el bollo hasta que la textura sea completamente lisa, elástica y no se adhiera a las manos.
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Primer levado: Colocar la masa en un bol aceitado y tapar con un paño húmedo. Dejar descansar en un lugar cálido, sin corrientes de aire, durante una hora o hasta que duplique su volumen inicial.
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Fraccionado y descanso: Desgasificar la masa presionando suavemente con los dedos. Dividir en dos bollos iguales y dejar reposar tapados por 20 minutos adicionales para relajar el gluten.
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Estirado y cocción: Extender cada bollo sobre placas aceitadas usando las yemas de los dedos. Precalentar el horno a temperatura máxima (250°C) y realizar una precocción de 8 minutos con una base de salsa de tomate antes de añadir el queso y los ingredientes finales.
Este método garantiza una estructura interna aireada y una base con el sostén necesario para cualquier tipo de cubierta, desde la clásica mozzarella hasta variedades gourmet con productos de estación.