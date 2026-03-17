El secreto de la pizza casera perfecta: la receta paso a paso para lograr la masa ideal

Activación del fermento: Disolver la levadura en el agua junto con una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que se observe una espuma consistente en la superficie.

Integración de sólidos: Disponer la harina en forma de corona en un recipiente amplio. Colocar la sal por el borde exterior para evitar el contacto directo con la levadura durante los primeros movimientos.

Formación del bollo: Verter la mezcla líquida y el aceite en el centro. Integrar con las manos desde el centro hacia afuera hasta lograr una masa rústica y compacta.

Amasado técnico: Trasladar la masa a una superficie lisa. Amasar con firmeza durante 10 minutos, estirando y replegando el bollo hasta que la textura sea completamente lisa, elástica y no se adhiera a las manos.

Primer levado: Colocar la masa en un bol aceitado y tapar con un paño húmedo. Dejar descansar en un lugar cálido, sin corrientes de aire, durante una hora o hasta que duplique su volumen inicial.

Fraccionado y descanso: Desgasificar la masa presionando suavemente con los dedos. Dividir en dos bollos iguales y dejar reposar tapados por 20 minutos adicionales para relajar el gluten.