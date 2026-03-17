    • 17 de marzo de 2026 - 13:57

    El secreto de la pizza casera perfecta: la receta paso a paso para lograr la masa ideal

    Preparar una pizza artesanal con la textura de las mejores pizzerías es posible siguiendo una técnica de amasado y fermentación adecuada. En esta nota, los detalles para obtener una base crocante y aireada.

    La masa de pizza ideal.

    La masa de pizza ideal.

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    La elaboración de una pizza de calidad profesional en el hogar depende del equilibrio exacto de los componentes y del respeto por los tiempos de fermentación. A continuación, se detalla la hoja de ruta para obtener una base con el alveolado y la crocancia ideales.

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    Preparar una masa con identidad propia requiere técnica y paciencia. La clave del éxito reside en el desarrollo del gluten mediante un amasado enérgico y un levado en ambiente controlado, factores que transforman ingredientes simples en un producto de excelencia gastronómica.

    Ingredientes para hacer la pizza

    • 500 gramos de harina de trigo de fuerza (tipo 000)

    • 325 mililitros de agua a temperatura ambiente

    • 10 gramos de sal fina

    • 5 gramos de levadura seca (o 15 gramos de levadura fresca)

    • 1 cucharada de aceite de oliva virgen

    El proceso de elaboración se rige por las siguientes etapas:

    • Activación del fermento: Disolver la levadura en el agua junto con una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que se observe una espuma consistente en la superficie.

    • Integración de sólidos: Disponer la harina en forma de corona en un recipiente amplio. Colocar la sal por el borde exterior para evitar el contacto directo con la levadura durante los primeros movimientos.

    • Formación del bollo: Verter la mezcla líquida y el aceite en el centro. Integrar con las manos desde el centro hacia afuera hasta lograr una masa rústica y compacta.

    • Amasado técnico: Trasladar la masa a una superficie lisa. Amasar con firmeza durante 10 minutos, estirando y replegando el bollo hasta que la textura sea completamente lisa, elástica y no se adhiera a las manos.

    • Primer levado: Colocar la masa en un bol aceitado y tapar con un paño húmedo. Dejar descansar en un lugar cálido, sin corrientes de aire, durante una hora o hasta que duplique su volumen inicial.

    • Fraccionado y descanso: Desgasificar la masa presionando suavemente con los dedos. Dividir en dos bollos iguales y dejar reposar tapados por 20 minutos adicionales para relajar el gluten.

    • Estirado y cocción: Extender cada bollo sobre placas aceitadas usando las yemas de los dedos. Precalentar el horno a temperatura máxima (250°C) y realizar una precocción de 8 minutos con una base de salsa de tomate antes de añadir el queso y los ingredientes finales.

    Este método garantiza una estructura interna aireada y una base con el sostén necesario para cualquier tipo de cubierta, desde la clásica mozzarella hasta variedades gourmet con productos de estación.

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