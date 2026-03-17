    • 17 de marzo de 2026 - 08:59

    Rosquitos fritos caseros: la receta definitiva para revivir el sabor de la infancia

    Una de las comidas preferidas para la meridad

    Rosquitos fritos caseros: la receta definitiva para revivir el sabor de la infancia

    Rosquitos fritos caseros: la receta definitiva para revivir el sabor de la infancia

    Foto:

    En la gastronomía, hay clásicos que nunca pasan de moda, y los rosquitos fritos son, sin duda, los reyes de la merienda. Aunque la pastelería moderna intenta innovar con técnicas complejas, la tendencia actual marca un regreso a lo artesanal. Hoy te enseñamos cómo preparar esta joya de la cocina familiar que destaca por su sencillez y su aroma irresistible.

    Leé además

    .Cómo hacer el mejor budín de limón: fácil, económico y con pocos ingredientes

    El budín casero definitivo: la receta técnica para lograr una humedad inigualable
    Bizcochuelo casero esponjoso: la receta definitiva de 6 huevos para una textura de nubeBizcochuelo de naranja recién horneado.

    Bizcochuelo casero esponjoso: la receta definitiva de 6 huevos para una textura de nube

    ¿Por qué los rosquitos son el snack perfecto?

    Más allá de ser económicos, los rosquitos ofrecen una versatilidad única. Son ideales para compartir en reuniones, se conservan perfectamente durante varios días y permiten ajustes según el gusto personal (más limón, un toque de anís o incluso canela). La clave de su popularidad reside en su textura: una corteza azucarada que cruje al primer bocado, dando paso a un interior esponjoso.

    Ingredientes necesarios para hacer rosquitos (para 24 unidades aprox.)

    Para lograr el éxito en esta receta, asegúrate de que todos los elementos estén a temperatura ambiente:

    • Harina de repostería (0000): 500 gramos.

    • Huevos: 2 unidades grandes.

    • Azúcar blanca: 100 gramos (más un extra para el rebozado final).

    • Aceite de girasol: 100 mililitros (aporta una textura más liviana que la manteca).

    • Leche entera: 50 mililitros.

    • Levadura química o polvo de hornear: 1 cucharada sopera.

    • Aromatizantes: Ralladura de un limón fresco y una cucharadita de esencia de vainilla.

    • Aceite para freír: Cantidad necesaria (se recomienda girasol por su punto de humo alto).

    Preparación: Paso a paso para unos rosquitos perfectos

    Sigue estas instrucciones para evitar que la masa quede pesada o demasiado aceitosa:

    • Batido inicial: En un recipiente amplio, mezcla los huevos con el azúcar hasta obtener una consistencia blanquecina.

    • Emulsión: Añade el aceite, la leche y los aromatizantes (limón y vainilla). Bate suavemente hasta que todo esté integrado.

    • Secos: Incorpora la harina previamente tamizada con el polvo de hornear. Hazlo de forma gradual para evitar grumos.

    • Reposo técnico: Una vez formada una masa que no se pegue a los dedos, déjala descansar unos 15 minutos tapada con un paño. Esto relaja el gluten y facilita el formado.

    • Dar forma: Corta pequeñas porciones, haz cilindros finos y une las puntas presionando ligeramente.

    • Fritura controlada: Calienta el aceite a fuego medio. Es vital no saturar la sartén para que la temperatura no baje de golpe.

    • Acabado: Cuando estén dorados, retira, apoya sobre papel de cocina apenas 5 segundos y rebózalos inmediatamente en azúcar.

    3 Trucos de experto para que no fallen

    • La prueba del aceite: Echa un trocito de masa al aceite; si sube burbujeando en pocos segundos pero no se quema al instante, la temperatura es la correcta.

    • El grosor importa: No hagas los rosquitos muy gruesos, ya que al freírse aumentan su tamaño debido al polvo de hornear y podrían quedar crudos en el centro.

    • Conservación: Guárdalos en una lata o recipiente hermético una vez que estén completamente fríos para que mantengan su frescura hasta por 5 días.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Las empanadas de pollo son una de las variantes más ricas y simples dentro del amplio universo de las empanadas argentinas.

    Empanadas de pollo: una receta fácil y sabrosa para aprovechar lo que quedó

    La Tortilla de Papa es uno de los platos más versátiles.

    Día Mundial de la Tortilla de papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

    receta del turron de avena y chocolate perfecto para la merienda

    Receta del turrón de avena y chocolate perfecto para la merienda