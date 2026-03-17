Una de las comidas preferidas para la meridad

Rosquitos fritos caseros: la receta definitiva para revivir el sabor de la infancia

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En la gastronomía, hay clásicos que nunca pasan de moda, y los rosquitos fritos son, sin duda, los reyes de la merienda. Aunque la pastelería moderna intenta innovar con técnicas complejas, la tendencia actual marca un regreso a lo artesanal. Hoy te enseñamos cómo preparar esta joya de la cocina familiar que destaca por su sencillez y su aroma irresistible.

¿Por qué los rosquitos son el snack perfecto? Más allá de ser económicos, los rosquitos ofrecen una versatilidad única. Son ideales para compartir en reuniones, se conservan perfectamente durante varios días y permiten ajustes según el gusto personal (más limón, un toque de anís o incluso canela). La clave de su popularidad reside en su textura: una corteza azucarada que cruje al primer bocado, dando paso a un interior esponjoso.

Ingredientes necesarios para hacer rosquitos (para 24 unidades aprox.) Para lograr el éxito en esta receta, asegúrate de que todos los elementos estén a temperatura ambiente:

Harina de repostería (0000): 500 gramos.

Huevos: 2 unidades grandes.

Azúcar blanca: 100 gramos (más un extra para el rebozado final).

Aceite de girasol: 100 mililitros (aporta una textura más liviana que la manteca).

Leche entera: 50 mililitros.

Levadura química o polvo de hornear: 1 cucharada sopera.

Aromatizantes: Ralladura de un limón fresco y una cucharadita de esencia de vainilla.

Aceite para freír: Cantidad necesaria (se recomienda girasol por su punto de humo alto). Preparación: Paso a paso para unos rosquitos perfectos Sigue estas instrucciones para evitar que la masa quede pesada o demasiado aceitosa: