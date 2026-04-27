    • 27 de abril de 2026 - 12:55

    Cómo hacer budín de coco relleno de dulce de leche: una receta simple y en pocos pasos

    Un clásico de la repostería casera que combina lo mejor del coco y el dulce de leche: una receta simple, húmeda y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del día.

    Budín de coco relleno con dulce de leche

    Budín de coco relleno con dulce de leche

    Foto:

    Por Sofía Hache

    Ideal para acompañar el café o compartir a la tarde, este budín de coco relleno con dulce de leche combina una textura esponjosa, un toque tropical y el sabor clásico argentino que nunca falla.

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    Este postre, simple pero elegante, se puede preparar en pocos pasos y no necesita batidora. Lo importante es lograr un batido aireado y una cocción pareja para que quede húmedo por dentro.

    Ingredientes para hacer budín

    Para el budín:

    • 3 huevos
    • 200 g de azúcar
    • 120 cc de aceite (puede ser neutro o de coco)
    • 200 cc de leche
    • 250 g de harina leudante
    • 80 g de coco rallado

    Para el relleno y la cobertura:

    • 200 g de dulce de leche repostero
    • Coco rallado extra para decorar

    Budín de coco relleno con dulce de leche: preparación paso a paso

    1. Preparar la mezcla base: En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Agregar el aceite en forma de hilo, mezclando de manera envolvente.
    2. Incorporar líquidos y secos: Añadir la leche, luego el coco rallado y finalmente la harina leudante, integrando suavemente hasta formar una masa homogénea.
    3. Hornear: Volcar la mitad de la preparación en una budinera enmantecada y enharinada. Colocar una capa generosa de dulce de leche en el centro y cubrir con el resto de la mezcla.
    4. Cocinar: Llevar al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
    5. Decorar: Una vez frío, espolvorear con coco rallado por encima.

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