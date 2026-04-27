Cómo hacer budín de coco relleno de dulce de leche: una receta simple y en pocos pasos

Un clásico de la repostería casera que combina lo mejor del coco y el dulce de leche: una receta simple, húmeda y deliciosa para disfrutar en cualquier momento del día.

Budín de coco relleno con dulce de leche

Ideal para acompañar el café o compartir a la tarde, este budín de coco relleno con dulce de leche combina una textura esponjosa, un toque tropical y el sabor clásico argentino que nunca falla.

Este postre, simple pero elegante, se puede preparar en pocos pasos y no necesita batidora. Lo importante es lograr un batido aireado y una cocción pareja para que quede húmedo por dentro.

Ingredientes para hacer budín Para el budín:

3 huevos

200 g de azúcar

120 cc de aceite (puede ser neutro o de coco)

200 cc de leche

250 g de harina leudante

80 g de coco rallado Para el relleno y la cobertura: