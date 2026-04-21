Receta de pepas de queso y membrillo de Osvaldo Gross

El pastelero Osvaldo Gross comparte su original receta de pepas de queso y membrillo, una opción ideal para la merienda.

Osvaldo Gross volvió a captar la atención en redes con una receta original que mezcla sabores clásicos de una forma diferente. Esta vez, el chef compartió unas pepas de queso y membrillo que ya se perfilan como una opción ideal para quienes buscan algo distinto para la merienda.

La preparación tiene una base muy especial, donde el queso es protagonista. Para la masa, propone usar manteca, quesos rallados como gruyere y tipo Mar del Plata, huevos, ricotta y una combinación de almidón de maíz y fécula de mandioca. “Batir la manteca pomada con el queso rallado. Unir los huevos de a uno y la ricotta”, explicó, marcando el inicio del proceso.

Receta de pepas de queso y membrillo Luego, Osvaldo Gross recomienda sumar los ingredientes secos previamente tamizados junto con la leche, ajustando la textura según sea necesario. “Integrar los secos con la leche regulando la consistencia de la masa”, detalló, destacando que ese punto puede variar.

Una vez lista, la masa se trabaja sobre la mesada hasta formar un cilindro, que luego se divide en porciones. Cada una se transforma en una esfera y se coloca en una placa. En el centro, se hunde un poco de dulce de membrillo y se agregan pequeños cubos de queso para terminar de darle identidad al bocado.

La cocción es rápida: entre 15 y 18 minutos en horno a 180 grados, hasta que estén doradas. El resultado es una combinación única, con el contraste justo entre lo salado del queso y lo dulce del membrillo.