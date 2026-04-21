    • 21 de abril de 2026 - 14:22

    Receta de pizza de zanahorias sin harinas, rápida y fácil

    Una receta sin gluten y baja en carbohidratos, ideal para celíacos y quienes buscan opciones más livianas con el sabor clásico de la pizza casera

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una receta imperdible. Pizza sin harina, lista en minutos y con todo el sabor. Así se presenta la pizza de zanahoria, una opción que sorprende por la textura y el color, ideal para quienes buscan una alternativa ligera y sin gluten.

    Leé además

    dia internacional de la banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables

    Día Internacional de la Banana: cinco recetas innovadoras, originales y saludables
    receta de pepas de queso y membrillo de osvaldo gross

    Receta de pepas de queso y membrillo de Osvaldo Gross

    El aroma a queso gratinado y la base dorada de zanahoria invitan a probar una porción apenas sale del horno.

    En Argentina, la pizza de zanahoria sin harinas se volvió popular en hogares donde conviven personas celíacas, deportistas o quienes buscan disminuir los carbohidratos sin resignar ese placer de la pizza casera. Es perfecta para una cena rápida, liviana y, sobre todo, fácil de preparar.

    Receta de pizza de zanahoria sin harinas

    La pizza de zanahoria sin harinas consiste en una base hecha con zanahoria rallada, huevo y queso, que se cocina hasta quedar firme y crocante, y luego se cubre con salsa, mozzarella y tus ingredientes favoritos. No lleva ninguna harina (ni común ni integral), lo que la convierte en una receta apta para celíacos y para quienes no quieren harinas.

    image

    Ingredientes

    • 2 zanahorias grandes
    • 2 huevos
    • 100 gr de queso mozzarella rallado (para la base)
    • Sal y pimienta a gusto
    • 1 pizca de orégano
    • 150 gr de queso mozzarella rallado (para cubrir)
    • 4 cucharadas de salsa de tomate
    • Ingredientes opcionales: tomate en rodajas, aceitunas negras, morrón, jamón cocido

    Cómo hacer pizza de zanahoria sin harinas, paso a paso

    • Encender el horno a 200°C para que esté bien caliente desde el inicio.
    • Rallar las zanahorias finamente y exprimir el excedente de líquido con un lienzo o repasador limpio. Este paso es clave para que la base quede firme.
    • En un bol, mezclar la zanahoria rallada, 2 huevos, 100 gr de queso mozzarella, sal, pimienta y orégano hasta integrar.
    • Forrar una pizzera con papel manteca o aceitarla, y distribuir la mezcla presionando con las manos para formar un círculo de 1 cm de espesor.
    • Llevar la base de zanahoria al horno durante 15 minutos o hasta que esté dorada en los bordes y firme en el centro.
    • Retirar del horno y cubrir con salsa de tomate, 150 gr de mozzarella y los ingredientes opcionales elegidos.
    • Volver al horno 5 minutos más hasta fundir el queso y dorar la superficie.
    • Servir caliente. Consejo técnico: dejar enfriar 3 minutos para que la base tome mejor cuerpo antes de cortar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la mejor receta y mas sencilla de bombas de crema

    La mejor receta y más sencilla de bombas de crema

    Papas fritas.

    Para qué sirve agregar vinagre a las papas antes de freírlas

    Por Redacción Diario de Cuyo