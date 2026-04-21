Receta de pizza de zanahorias sin harinas, rápida y fácil

Una receta sin gluten y baja en carbohidratos, ideal para celíacos y quienes buscan opciones más livianas con el sabor clásico de la pizza casera

Una receta imperdible. Pizza sin harina, lista en minutos y con todo el sabor. Así se presenta la pizza de zanahoria, una opción que sorprende por la textura y el color, ideal para quienes buscan una alternativa ligera y sin gluten.

El aroma a queso gratinado y la base dorada de zanahoria invitan a probar una porción apenas sale del horno.

En Argentina, la pizza de zanahoria sin harinas se volvió popular en hogares donde conviven personas celíacas, deportistas o quienes buscan disminuir los carbohidratos sin resignar ese placer de la pizza casera. Es perfecta para una cena rápida, liviana y, sobre todo, fácil de preparar.

Receta de pizza de zanahoria sin harinas La pizza de zanahoria sin harinas consiste en una base hecha con zanahoria rallada, huevo y queso, que se cocina hasta quedar firme y crocante, y luego se cubre con salsa, mozzarella y tus ingredientes favoritos. No lleva ninguna harina (ni común ni integral), lo que la convierte en una receta apta para celíacos y para quienes no quieren harinas.

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