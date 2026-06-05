    • 5 de junio de 2026 - 20:55

    Torta húmeda de manzanas: receta fácil y un consejo para disfrutarla

    Se trata de una preparación simple, casera y perfecta para los días de frío.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cami Homs volvió a mostrar su pasión por la cocina y sorprendió a sus seguidores al compartir la receta de una de sus preparaciones dulces preferidas: una torta húmeda de manzanas fácil de hacer, con pocos ingredientes y ideal para disfrutar con el mate.

    Leé además

    tarta de cebolla y queso: la receta para una comida llena de sabor

    Tarta de cebolla y queso: la receta para una comida llena de sabor
    La receta imperdible para disfrutar de unas deliciosas milanesas de berenjenas.

    Receta de milanesas de berenjenas sin gluten, rápido y fácil

    La modelo publicó el paso a paso en Instagram y explicó por qué este postre ocupa un lugar especial en su vida.

    Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. Es una de las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes?”, escribió.

    Además, reveló que se trata de una receta muy querida por quienes la siguen desde hace años: “Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muuuchos años la conocen y la habrán hecho”.

    Embed
    Ver esta publicación en Instagram

    Una publicación compartida por Cami Homs (@camihoms)

    La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs

    Ingredientes

    • 100 gramos de manteca pomada
    • 100 gramos de azúcar
    • 3 huevos
    • Jugo de una naranja o 3 cucharadas de leche
    • 250 gramos de harina leudante
    • 3 manzanas peladas y cortadas en cubitos
    image
    La receta de la torta h&uacute;meda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

    La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

    Preparación

    • Mezclar la manteca pomada con el azúcar.
    • Agregar los huevos de a uno e integrar bien.
    • Incorporar el jugo de naranja o la leche.
    • Sumar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
    • Agregar las manzanas previamente espolvoreadas con un poco de harina para evitar que se vayan al fondo.
    • Verter la mezcla en un molde.
    • Hornear a 160 grados durante 45 minutos.
    image
    image

    El consejo de Cami Homs para disfrutarla

    La modelo también compartió su forma favorita de servirla: “Cómanla calentita con el mate o con una bocha de helado como postre”.

    Con ingredientes simples y una preparación rápida, la torta húmeda de manzanas de Cami Homs se convirtió en una de las recetas más comentadas por sus seguidores y en una opción ideal para los días frescos de otoño e invierno.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    budin de pan: receta economica y facil de hacer

    Budín de pan: receta económica y fácil de hacer

    Jordi Cruz, chef: No comas las papas arrugadas, pueden ser perjudiciales

    Jordi Cruz, chef español: "No comas las papas arrugadas, pueden ser perjudiciales"

    recetas caseras y originales para hacer en el dia mundial de la hamburguesa

    Recetas caseras y originales para hacer en el Día Mundial de la Hamburguesa

    budin marmolado de limon y chocolate: receta simple y en pocos pasos

    Budín marmolado de limón y chocolate: receta simple y en pocos pasos