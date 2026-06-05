Torta húmeda de manzanas: receta fácil y un consejo para disfrutarla

Cami Homs volvió a mostrar su pasión por la cocina y sorprendió a sus seguidores al compartir la receta de una de sus preparaciones dulces preferidas: una torta húmeda de manzanas fácil de hacer, con pocos ingredientes y ideal para disfrutar con el mate.

Tarta de cebolla y queso: la receta para una comida llena de sabor

La modelo publicó el paso a paso en Instagram y explicó por qué este postre ocupa un lugar especial en su vida.

“ Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. Es una de las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes? ”, escribió.

Además, reveló que se trata de una receta muy querida por quienes la siguen desde hace años: “ Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muuuchos años la conocen y la habrán hecho ”.

La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs (Foto de Instagram)

Preparación

Mezclar la manteca pomada con el azúcar.

Agregar los huevos de a uno e integrar bien.

Incorporar el jugo de naranja o la leche.

Sumar la harina leudante y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

Agregar las manzanas previamente espolvoreadas con un poco de harina para evitar que se vayan al fondo.

Verter la mezcla en un molde.

Hornear a 160 grados durante 45 minutos.

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El consejo de Cami Homs para disfrutarla

La modelo también compartió su forma favorita de servirla: “Cómanla calentita con el mate o con una bocha de helado como postre”.

Con ingredientes simples y una preparación rápida, la torta húmeda de manzanas de Cami Homs se convirtió en una de las recetas más comentadas por sus seguidores y en una opción ideal para los días frescos de otoño e invierno.