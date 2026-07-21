    • 21 de julio de 2026 - 19:37

    Receta de pan de manteca relleno de queso: se hace en sartén y está listo en 5 minutos

    Con ingredientes básicos y una cocción directamente en la sartén, este pan casero logra una corteza dorada, un interior esponjoso y un relleno de queso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Preparar pan en casa puede parecer complicado, pero existen recetas que simplifican el proceso sin resignar sabor ni textura. Este pan cocido en sartén es una de ellas, ya que solo requiere una masa básica, un tiempo de fermentación y unos minutos de cocción sobre la hornalla.

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    El resultado es un pan con exterior crujiente, miga tierna y queso derretido en su interior, perfecto para disfrutar recién hecho.

    Ingredientes para cuatro panes

    Para la masa necesitás:

    • 250 gramos de harina de trigo común.
    • 160 mililitros de agua tibia.
    • 5 gramos de sal.
    • 2,5 gramos de levadura seca de panadería.

    Para el relleno:

    • 8 fetas de queso raclette o cualquier queso que funda bien, como mozzarella, fontina o gouda.

    Paso a paso para preparar el pan en sartén

    En un recipiente mezclá la harina con el agua tibia y la sal. Luego incorporá la levadura seca y uní todos los ingredientes hasta obtener una masa.

    Amasá durante unos cinco minutos, hasta que quede lisa y elástica. Colocala nuevamente en un recipiente apenas aceitado, cubrila con un repasador limpio o film y dejala fermentar hasta que duplique su tamaño. El tiempo dependerá de la temperatura ambiente, aunque puede tardar entre dos y ocho horas.

    Una vez lista, desgasificá la masa y dividila en cuatro porciones iguales. Estirá cada una formando un disco fino, colocá una o dos fetas de queso en el centro y cerrá bien los bordes para evitar que el relleno se escape durante la cocción.

    El secreto para cocinarlo en la sartén

    Calentá una sartén de base gruesa, preferentemente de hierro o antiadherente, a fuego medio. Cociná cada pan durante aproximadamente cuatro minutos de cada lado con la sartén tapada. El vapor generado permitirá que la masa se cocine de manera uniforme mientras el queso se derrite en el interior.

    Cuando ambos lados estén dorados y el pan haya inflado ligeramente, estará listo para servir.

    Cómo disfrutar este pan casero

    Este pan en sartén no necesita acompañamientos, ya que el queso fundido lo convierte en una opción completa para una merienda, un desayuno o una cena liviana. También puede servirse junto a una picada, una ensalada o una tabla de fiambres, y acompañarse con café, té, mate o la bebida que prefieras.

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