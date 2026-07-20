Receta de tarta de pollo con brócoli, rápida y fácil

La tarta casera recién hecha se reconoce por la masa tibia, el dorado parejo y un relleno cremoso. Es un clásico de los hogares argentinos que suele aparecer como opción principal en la mesa, sin depender de la hora ni del clima. Una receta fácil y rápida.
La tarta de pollo con brócoli funciona especialmente bien para quienes buscan una preparación sabrosa, práctica y nutritiva. Es habitual encontrarla en viandas, almuerzos rápidos o como recurso en la heladera para resolver la cena en minutos. Su popularidad creció también por lo fácil que resulta preparar grandes cantidades y conservar porciones listas para cualquier apuro.
También se adapta a distintas situaciones de consumo: desde una comida de rutina hasta una cena rápida entre semana, o una mesa informal para compartir, donde conviene servir porciones que se corten fácil y se mantengan listas. En esos casos, la tarta suele elegirse por su rendimiento y por la posibilidad de prepararla con anticipación.
La clave está en la cocción: el brócoli debe quedar tierno, sin desarmarse, y el pollo cocido tiene que integrarse en trozos parejos para que la textura sea uniforme. Luego, el relleno suele completarse con cebolla y una mezcla de huevos y queso, que aporta humedad y ayuda a que la porción mantenga estructura al cortar.
Por su practicidad, permite aprovechar sobras y sumar vegetales frescos en una comida de todos los días. También admite ajustar el sabor con especias y condimentos a gusto, sin cambiar la base de la preparación.
Se trata de una tarta salada rellena con pollo cocido, brócoli, cebolla y una mezcla de huevos y queso, todo envuelto entre dos discos de masa para tarta. Se puede servir caliente o a temperatura ambiente, y funciona como plato principal tanto en casa como para llevar.
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (de hojaldre o criolla)
- 300 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 brócoli mediano (aprox. 350 gr)
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 150 gr de queso cremoso (tipo Cuartirolo o similar)
- 50 gr de queso rallado
- 2 cucharadas de crema de leche
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- 1 cucharada de aceite
- 1 huevo extra para pintar la masa
Cómo hacer tarta de pollo con brócoli, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Lavar el brócoli, separar en pequeños ramilletes y hervir en agua con sal durante 3 minutos. Colar y reservar.
- Picar la cebolla y saltearla en una sartén con el aceite, hasta que quede transparente.
- Mezclar en un bol el pollo desmenuzado, el brócoli, la cebolla salteada, los huevos, el queso cremoso en cubos, el queso rallado y la crema de leche. Salpimentar y agregar nuez moscada.
- Forrar una tartera enmantecada con uno de los discos de masa.
- Volcar el relleno sobre la masa, nivelar y cubrir con el segundo disco.
- Sellar los bordes y realizar pequeños cortes en la superficie para que escape el vapor.
- Pintar la tapa con huevo batido para lograr un dorado parejo.
- Llevar al horno durante 35 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y crocante. Controlar que la base quede seca y crocante, no húmeda.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.