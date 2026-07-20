Receta de tarta de pollo con brócoli, rápida y fácil

Una alternativa cremosa, nutritiva y rendidora para viandas, almuerzos al paso y cenas de todos los días. Una receta imperdible.

La tarta casera recién hecha se reconoce por la masa tibia, el dorado parejo y un relleno cremoso. Es un clásico de los hogares argentinos que suele aparecer como opción principal en la mesa, sin depender de la hora ni del clima. Una receta fácil y rápida.

La tarta de pollo con brócoli funciona especialmente bien para quienes buscan una preparación sabrosa, práctica y nutritiva. Es habitual encontrarla en viandas, almuerzos rápidos o como recurso en la heladera para resolver la cena en minutos. Su popularidad creció también por lo fácil que resulta preparar grandes cantidades y conservar porciones listas para cualquier apuro.

También se adapta a distintas situaciones de consumo: desde una comida de rutina hasta una cena rápida entre semana, o una mesa informal para compartir, donde conviene servir porciones que se corten fácil y se mantengan listas. En esos casos, la tarta suele elegirse por su rendimiento y por la posibilidad de prepararla con anticipación.

La clave está en la cocción: el brócoli debe quedar tierno, sin desarmarse, y el pollo cocido tiene que integrarse en trozos parejos para que la textura sea uniforme. Luego, el relleno suele completarse con cebolla y una mezcla de huevos y queso, que aporta humedad y ayuda a que la porción mantenga estructura al cortar.

Por su practicidad, permite aprovechar sobras y sumar vegetales frescos en una comida de todos los días. También admite ajustar el sabor con especias y condimentos a gusto, sin cambiar la base de la preparación.