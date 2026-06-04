    • 4 de junio de 2026 - 13:05

    Tarta de cebolla y queso: la receta para una comida llena de sabor

    La receta de Maru Botana de tarta de cebolla y queso. El paso a paso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sin lugar a dudas Maru Botana es vista como una de las profesionales más queridas de la industria culinaria. Después de años de trayectoria logró destacarse como pocas cocineras en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, donde día tras día comparte las recetas más ricas de toda la internet.

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    Desde su cuenta de Instagram Maru Botana comparte sus más importantes consejos con sus millones de seguidores. En esta oportunidad los sorprendió con una receta fácil y práctica, llena de sabor. Es que se trata de uno de los platos favoritos de los argentinos.

    "Hicimos TARTA DE CEBOLLA Y QUESO! Y acá te dejamos el paso a paso", anunció Maru Botana desde sus redes sociales. Y es que la cocinera sabe qué es lo que necesitan sus seguidores a la hora de desenvolverse en la cocina. Siempre con una sonrisa, les deja el estómago contento.

    El paso a paso lo compartió desde su cuenta de Instagram. En el video que subió, Maru Botana detalló a sus millones de seguidores: «Hacemos un arenado con la manteca, sal, y agua. Formamos un bollo y dejamos descansar 1/2 hora. Estiramos y blanqueamos 12 minutos de horno medio a 180 grados».

    En cuanto al relleno, quizás la parte más importante a la hora de preparar una tarta, Maru Botana explicó: «Con la cebolla rehogada y colada (para sacar el líquido) agregamos los huevos, los quesos, la crema, sal y pimienta. Llevamos a hornear por 30 minutos horno medio hasta cocinar!».

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