Receta de milanesa de dulce de leche: un joven hizo la prueba y se volvió viral

La milanesa de dulce de leche sorprendió en TikTok por su original preparación y generó un intenso debate.

Un joven cocinero casero sorprendió en TikTok con una milanesa de dulce de leche que se volvió viral en cuestión de horas. En el clip, el creador —conocido en la plataforma como @johnny_tecuento— muestra la preparación paso a paso y gana atención por combinar un clásico salado con el relleno más típico argentino: el dulce de leche.

El procedimiento que exhibe es simple, casero y llamativo: sobre un film plástico repartió cucharadas generosas del tradicional relleno hasta formar una lámina, la enrolló y la dejó en el freezer hasta que tomó firmeza. Después la pasó por harina, huevo y pan rallado, la volvió a refrigerar y la dejó lista para freír en abundante aceite caliente.

Cómo hizo la milanesa de dulce de leche La fritura fue el momento de mayor curiosidad: la pieza congelada llega al aceite y, en pocos segundos, se forma una costra crocante que mantiene el relleno dentro. El creador explicó que el frío evita que el dulce se desparrame y asegura una textura distinta a la de las milanesas tradicionales, por eso su invento llamó la atención.

Al probar la milanesa de dulce de leche, el autor resumió la experiencia con la frase: “No es lo más sano del mundo pero es sublime”. Añadió: “Si te gustan las tortas fritas y los panqueques, esto es para vos”. El clip superó los 13.000 Me Gusta y despertó cientos de opiniones en la red.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johnny Tecuento (@johnny_tecuento)