    • 2 de junio de 2026 - 16:35

    Receta de milanesas de berenjenas sin gluten, rápido y fácil

    La receta combina rodajas finas rebozadas con mezcla sin TACC, se cocina en horno o en aceite con un paso previo clave para reducir el sabor amargo

    La receta imperdible para disfrutar de unas deliciosas milanesas de berenjenas.

    La receta imperdible para disfrutar de unas deliciosas milanesas de berenjenas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una milanesa que desafía todos los preconceptos: crocante, sabrosa y sin nada de gluten. Para quienes buscan opciones más livianas y aptas para celíacos, las milanesas de berenjena sin gluten son la respuesta perfecta para una comida rápida entre semana, una picada vegetariana o el clásico “rescate” de heladera.

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    En Argentina, la berenjena es protagonista en conservas, escabeches y guarniciones, pero desde hace años su versión en milanesa se ganó un lugar propio en la mesa familiar. Se prepara mucho en primavera y verano, cuando la berenjena está en su mejor momento, y es habitual encontrarla en rotiserías y viandas “sin TACC”.

    Las milanesas de berenjena sin gluten son rodajas de berenjena cortadas finas, pasadas por huevo y rebozadas en una mezcla sin TACC (harina de maíz, polenta o pan rallado apto). Se cocinan al horno o fritas hasta dorar, y el resultado es un bocado crujiente y ligero, ideal para quienes no consumen trigo.

    Ingredientes

    • 2 berenjenas negras grandes
    • 2 huevos
    • 1 taza de harina de maíz fina o pan rallado sin gluten
    • Sal y pimienta a gusto
    • 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional)
    • 1 cucharadita de perejil seco o fresco picado
    • Aceite de girasol o de maíz, cantidad necesaria

    Cómo hacer milanesas de berenjena sin gluten, paso a paso

    • Cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor, sin pelar.
    • Colocar las rodajas en un colador, espolvorear con sal gruesa y dejar reposar 15 minutos para quitar el amargor. Enjuagar y secar bien.
    • Batir los huevos en un bol, agregar sal, pimienta, ajo en polvo y perejil.
    • En otro recipiente, colocar la harina de maíz fina o el pan rallado sin gluten.

    Pasar cada rodaja de berenjena primero por huevo y luego por la mezcla sin TACC, presionando para que el rebozado quede bien adherido. Consejo: Si querés más crocantes, hacé doble rebozado (huevo y harina/pan rallado dos veces).

    Para hacerlas al horno: Precalentar el horno a 200°C, aceitar una placa y acomodar las milanesas. Rociar con un poco de aceite por encima y cocinar 10 minutos de cada lado, hasta dorar.

    Para freírlas: Calentar abundante aceite y cocinar las milanesas hasta que estén bien doradas. Escurrir sobre papel absorbente. Atención: El aceite debe estar bien caliente para evitar que absorban demasiado.

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