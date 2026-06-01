    • 1 de junio de 2026 - 18:54

    Budín de pan: receta económica y fácil de hacer

    Todos los detalles del paso a paso de la receta de budín de pan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Maru Botana es sin lugar a dudas una de las profesionales más importantes de la industria culinaria. Después de años de trayectoria logró destacarse como pocas cocineras en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, donde día tras día comparte las recetas más ricas de toda la internet. Ahora compartió su receta de budín de pan.

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    Desde su cuenta de Instagram Maru Botana comparte sus más importantes consejos con sus millones de seguidores. En esta oportunidad los sorprendió con una receta llena de sabor, fácil de hacer, barata e ideal para disfrutar por las tardes. Un postre que ha conquistado por años el estómago de los argentinos.

    «EL CLÁSICO DE LOS CLÁSICOS: BUDÍN DE PAN. Hoy te traigo ese postre que nunca falla, que te hace viajar en el tiempo y que encima es súper fácil de hacer. Cuidado porque podes tener ladrones en la cocina, como yo!», anunció Maru Botana desde sus redes sociales.

    El paso a paso lo compartió desde su cuenta de Instagram. En el video que subió, detalló a sus millones de seguidores: «Primero acaramelás la budinera. Calentás la leche con el azúcar y la volcás sobre el pan cortado en trocitos. Emulsionás un poco (podés batir para que se deshaga bien) y le sumás la leche condensada, la crema, las yemas y al final las claras. Uni bien toda la mezcla».

    «Perfume de vainilla y listo. Al molde acaramelado y al horno, a baño maría, 180° por 1h/1h10 aprox. Lo dejás enfriar bien antes de desmoldar y… ¡a disfrutar este clásico de clásicos! A vos te gusta con dulce de leche o con crema? Quiero que me cuentes!!», cerró Maru Botana, siempre con una gran sonrisa.

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