La más deliciosa receta de locro para hacer en casa: el truco para que salga espeso, rendidor y con todo el sabor

Platos como el locro resisten como monumento vivo de la identidad popular . En esta nota, la más deliciosa receta de locro para hacer en casa.

Como manda la tradición de cada 25 de Mayo , revelamos los secretos del plato criollo por excelencia.

En plena temporada pre invernal, los guisos y el locro son un verdadero esencial dentro del menú porteño.

El locro tiene raíces profundas en los pueblos originarios de la región andina, quechuas, aymaras y otras comunidades de los actuales territorios de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su nombre deriva del quechua ruqru o luqru, que aludía a un guiso espeso de maíz, zapallo y papa, cocido lentamente.

El historiador Daniel Balmaceda, en La comida en la historia argentina (Editorial Sudamericana), sostiene que en 1810 el locro ya se comía en todo el actual territorio nacional, y que sus ingredientes centrales son exactamente los mismos que se usaban antes de la llegada de Colón: maíz, zapallo, porotos, ajíes.

Con la llegada de los españoles, el plato fue tomando nuevas formas, sumando ingredientes como el chorizo, la carne vacuna y el mondongo. El ensayista Mariano Carou define al locro como un ejemplo de sincretismo culinario: la base precolombina se mantuvo intacta, mientras que la versión hispano-criolla fue incorporando variaciones según la región y la disponibilidad de ingredientes.

De las montañas del Alto Perú a los patios del 25 de Mayo, el locro viajó cinco siglos sin perder lo esencial: la olla a fuego lento, el vapor que anuncia que algo importante está por servirse.