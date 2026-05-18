Receta de pancitos de cebolla: fáciles, rápidos y riquísimos

Jimena Monteverde es sin dudas una de las cocineras más distinguidas de la industria culinaria. Se trata de una de las figuras más destacadas del espectáculo y con más seguidores en su cuenta de Instagram, ya que día a día comparte las recetas de cocina más sabrosas y fáciles de preparar.
Jimena Monteverde, que además se luce al frente de La cocina rebelde, el ciclo que conduce todas las tardes en la pantalla de Canal Trece, sorprende siempre a los internautas con las recetas más prácticas. Todos los días estos esperan por los consejos que la cocinera tiene para compartirles.
En esta oportunidad sorprendió a sus millones de seguidores con una receta llena de sabor e ideal para compartir. «¿Como hacer los mejores Pancitos express de cebolla? Ideales para la juntada con amigos, les traigo esta opción fácil, rápida y riquísima para rellenar con jamón y queso, y disfrutar con una buena cerveza», anunció Jimena Monteverde.
Fue desde su cuenta de Instagram donde a través de un video Jimena Monteverde compartió el paso a paso para llevar a cabo esta receta perfecta para el almuerzo, la merienda o la cena. «En un bowl mezclar la premezcla con el agua y las cucharadas de aceite. Amasar. Estirar y con ayuda de un cortante, armar los pancitos», comenzó.
«Colocar en una placa para horno y dejarlos levar un ratito. Por otro lado, cortar una cebolla, colocar en un colador y bañar con agua hirviendo. Pasar a un bowl, agregar aceite de oliva y oregano. Colocar la cebolla por encima de los pancitos y hornear a 200 grados por 15 minutos. A Disfrutar!!», concluyó Jimena Monteverde.
Ingredientes:
-500 gr de pre mezcla para pizza
-Agua 300 cc
-Aceite 3 cdas
-Cebolla 1
-Agua hirviendo 2 tazas
-Sal
-Aceite de oliva chorrito
-Orégano 1cda
-Jamón y queso o relleno a gusto