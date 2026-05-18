Receta de pancitos de cebolla: fáciles, rápidos y riquísimos

El paso a paso de la receta de Jimena Monteverde para hacer pancitos de cebolla.

Jimena Monteverde es sin dudas una de las cocineras más distinguidas de la industria culinaria. Se trata de una de las figuras más destacadas del espectáculo y con más seguidores en su cuenta de Instagram, ya que día a día comparte las recetas de cocina más sabrosas y fáciles de preparar.

Jimena Monteverde, que además se luce al frente de La cocina rebelde, el ciclo que conduce todas las tardes en la pantalla de Canal Trece, sorprende siempre a los internautas con las recetas más prácticas. Todos los días estos esperan por los consejos que la cocinera tiene para compartirles.

En esta oportunidad sorprendió a sus millones de seguidores con una receta llena de sabor e ideal para compartir. «¿Como hacer los mejores Pancitos express de cebolla? Ideales para la juntada con amigos, les traigo esta opción fácil, rápida y riquísima para rellenar con jamón y queso, y disfrutar con una buena cerveza», anunció Jimena Monteverde.

Fue desde su cuenta de Instagram donde a través de un video Jimena Monteverde compartió el paso a paso para llevar a cabo esta receta perfecta para el almuerzo, la merienda o la cena. «En un bowl mezclar la premezcla con el agua y las cucharadas de aceite. Amasar. Estirar y con ayuda de un cortante, armar los pancitos», comenzó.

«Colocar en una placa para horno y dejarlos levar un ratito. Por otro lado, cortar una cebolla, colocar en un colador y bañar con agua hirviendo. Pasar a un bowl, agregar aceite de oliva y oregano. Colocar la cebolla por encima de los pancitos y hornear a 200 grados por 15 minutos. A Disfrutar!!», concluyó Jimena Monteverde.