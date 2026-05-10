    • 10 de mayo de 2026 - 12:45

    Receta imperdible de mousse de chocolate proteico, rápida y fácil

    Un clásico renovado gana terreno entre quienes buscan cuidarse sin resignar sabor. Una receta imperdible para hacer este domingo.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La mousse de chocolate proteico es ese postre que convence incluso a quienes desconfían de lo saludable: textura ultra cremosa, sabor intenso a cacao y ese plus de saciedad que invita a disfrutarlo sin culpa. Ideal para quienes buscan algo dulce, rico y alto en proteínas. La receta imperdible y en pocos pasos.

    Esta versión exprés se volvió tendencia en desayunos, meriendas o como postre post-entrenamiento. Se prepara en minutos y es apta tanto para quienes entrenan como para los que simplemente desean mimarse con algo distinto y liviano. En Argentina, se encuentra cada vez más en menús fit o como receta viral en redes.

    Receta de mousse de chocolate proteico

    El mousse de chocolate proteico es una crema aireada a base de yogur griego, proteína en polvo sabor chocolate y endulzante, decorada con frutas frescas. No lleva cocción ni huevos, y se arma en un solo bowl: rápido, fácil y con ingredientes accesibles.

    Ingredientes

    • 1/2 taza de yogur griego natural
    • 1 medida de proteína en polvo sabor chocolate (aprox. 30 gr)
    • 1 sobre de stevia o endulzante a gusto
    • 3 frutillas frescas

    Cómo hacer mousse de chocolate proteico, paso a paso

    • Colocar el yogur griego en un bowl chico.
    • Agregar la proteína en polvo sabor chocolate y el endulzante.
    • Mezclar bien con cuchara o batidor hasta que no queden grumos y la textura sea cremosa.
    • Servir en un vaso o compotera.
    • Decorar con las frutillas cortadas en láminas.

