Receta imperdible de mousse de chocolate proteico, rápida y fácil

La mousse de chocolate proteico es ese postre que convence incluso a quienes desconfían de lo saludable: textura ultra cremosa, sabor intenso a cacao y ese plus de saciedad que invita a disfrutarlo sin culpa. Ideal para quienes buscan algo dulce, rico y alto en proteínas. La receta imperdible y en pocos pasos.
Esta versión exprés se volvió tendencia en desayunos, meriendas o como postre post-entrenamiento. Se prepara en minutos y es apta tanto para quienes entrenan como para los que simplemente desean mimarse con algo distinto y liviano. En Argentina, se encuentra cada vez más en menús fit o como receta viral en redes.
Receta de mousse de chocolate proteico
El mousse de chocolate proteico es una crema aireada a base de yogur griego, proteína en polvo sabor chocolate y endulzante, decorada con frutas frescas. No lleva cocción ni huevos, y se arma en un solo bowl: rápido, fácil y con ingredientes accesibles.