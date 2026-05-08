    • 8 de mayo de 2026 - 11:12

    Receta de guiso carrero con los secretos de Jimena Monteverde para potenciar el sabor

    Una comida fácil y práctica para combatir el frío. Jimena Monteverde reveló sus trucos para preparar un rico guiso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jimena Monteverde sorprendió con su receta para cocinar guiso casero. La chef trae a la mesa la forma perfecta para preparar un buen plato para combatir el frío en esta época.

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    La receta de guiso de Jimena Monteverde

    La cocinera es una de las más reconocidas en la pantalla chica tanto por su talento como por su carisma. En esta ocasión, deleitó a los usuarios con la receta más práctica para realizar un sabroso guiso.

    “El frío de a poco ya se está empezando a sentir… y no hay nada mejor que un buen guiso carrero que lo acompañe“, expresó Monteverde en su cuenta de Instagram. "Queda de diez y es que es más fácil de lo que parece", dijo la cocinera en una forma de alentar a sus seguidores a probar esta receta.

    Cómo preparar el delicioso guiso casero de Jimena Monteverde paso a paso

    Ingredientes:

    • ½ kg de carne
    • 2 papas
    • 2 zanahorias
    • 1 cebolla
    • 2 caldos de carne
    • 1 vaso de vino Malbec
    • ½ litro de agua
    • 200 g de arroz
    • 1 caja o lata de puré de tomates
    • Sal, aceite y hojas de laurel

    Preparación:

    Primero sellar la carne en una olla con aceite, luego agregar el laurel, la cebolla en pluma y condimentar a gusto. Mientras se cocina, agregar el vino y dejar evaporar los líquidos.

    Tras unos minutos, incorporar los caldos de carne, las zanahorias y las papas cortadas en trozos. Una vez todo integrado, añadir ½ litro de agua y la salsa de tomate. Tapar y dejar cocinar un buen rato hasta para que se concentren los sabores.

    Finalmente, sumar el arroz y dejar en el fuego hasta que estén todos los ingredientes bien cocidos. Finalmente, tras una larga espera destapar tan solo un poco la olla para que se evapore el líquido y lograr una consistencia más cremosa.

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