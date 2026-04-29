Receta de flan casero en airfryer sin horno y en 10 minutos

E l flan casero en airfryer se volvió tendencia en las redes sociales. La famosa chef Paulina Cocina contó que sólo se necesitan “tres huevos, leche, no tiene azúcar y sale en 10 minutos”.

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Lo primero que aclaró Paulina es que el flan “sale muy bien”, para atajar los prejuicios de entrada. Y siguió apuntando ventajas importantes de esta técnica para preparar el flan casero: “No prendí el horno, no lloré con el baño María y no me quemé”.

La cocinera resaltó que preparar el flan con su asombrosa receta lleva apenas 10 minutos , sólo hay que hacerlo y dejarlo enfriar. Los ingredientes para hacer este clásico postre que enloquece a los argentinos son estos:

El primer paso para hacer este flan casero vanguardista es poner todos los ingredientes en un bol y mezclar bien, hasta que queden integrados . Luego, se vierte todo en moldes de tamaño individual y se los lleva al air fryer por 10 minutos a 155 grados de temperatura.

En este punto, Paulina Cocina aclaró que quienes no quieran que el flan tenga burbujitas deberán colarlo antes de llevar al air fryer.

En airfryer, pero cien por ciento flan casero

El resultado “es cien por ciento flan”, aseguró la cocinera para despejar cualquier duda respecto de un sabor o una consistencia que no sean iguales a la de este tradicional postre.

La receta generó enorme repercusión en las redes y sus seguidores postearon imágenes del flan que hicieron siguiendo sus consejos. Incluso hubo quienes aportaron sus propias versiones con algunos agregados.

image El flan casero en airfryer se prepara en solo 10 minutos siguiendo la receta de Paulina Cocina. Foto: Freepik.

Una de las mayores ventajas de esta propuesta es que permite resolver el postre en menos tiempo del habitual y apelando a un clásico de aceptación masiva, como el tradicioanl flan casero. También es la solución ideal para quienes no tienen horno disponible.

Las air fryer, o freidoras de aire, ya se convirtieron en un electrodoméstico muy popular porque permiten cocinar sin necesidad de aceite y en menos tiempo. Por eso Paulina Cocina y otros influencers suben a sus redes distintas recetas adaptadas a este particular formato.

image Paulina Cocina hizo un sorprendente flan casero en la freidora de aire y contó todos los secretos. (Video de @paulinacocina)

Por otro lado, en su posteo, Paulina Cocina destacó que aquellos que no dispongan de una freidora de aire pueden recurrir al microondas. En este caso, lo único que varía es el tiempo. La chef aconseja ponerlo 30 minutos e ir viendo como está para determinar si requiere mayor cocción.

Por supuesto que con la misma preparación, puesta en moldes adecuados, se puede hacer la cocción en horno tradicional. En este caso llevará el doble de tiempo, pero se conseguirá el mismo resultado.

Quienes quieran apostar por una variante aún más transgresora pueden recurrir a una receta alternativa e igual de exquisita. Lo que se debe hacer es reemplazar la leche tradicional por una de coco, y agregar coco rallado a la mezcla antes de cocinarla.

Otra posibilidad es sumar ralladura de limón o de naranja para darle un sabor fresco y aromático al flan casero. También se puede incorporar una cucharada de cacao para lograr un postre más chocolatoso.

Una versión que también circula mucho en las redes es la del flan casero que se prepara sin horno, sobre la hornalla. Esta receta propone hacerlo en una olla, donde se debe colocar la flanera a baño María, bien tapada, hasta que vaya tomando consistencia.

Un consejo clave es impedir que el agua hierva demasiado fuerte. Se debe llevar a fuego bajo durante unos 20 minutos y una vez que se retira hay que dejarlo en la heladera hasta que quede bien firme.