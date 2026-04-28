Receta viral de bombas de papa que se hace en 29 minutos y no necesita horno

Una receta fácil , con ingredientes simples y un resultado irresistible logró convertirse en un fenómeno viral en TikTok. El usuario @armandococinando publicó el paso a paso de unas bombas de papa rellenas de queso y el video tuvo un impacto masivo: superó las 87 millones de vistas, alcanzó 8,5 millones de “me gusta” y sumó 2,2 millones de “guardados” .

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La preparación combina una base de puré de papa bien condimentado, una cobertura crocante y un centro de muzzarella derretida que se funde al cocinarse. Además, permite aprovechar el puré sobrante y transformarlo en una comida completamente distinta .

image Imagen ilustrativa de cómo se debería ver tu preparación en cada paso. (Foto genrerada con IA)

En caso de utilizar el puré del día anterior, el tiempo estimado en la cocina se reduce notablemente.

Está receta viral logra una bomba de papa crocante por fuera, el queso derretido en el centro y se hace con ingredientes económicos.