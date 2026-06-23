    • 23 de junio de 2026 - 10:05

    Receta de postre de limón: fácil, sin horno y con tres ingredientes para que salga cremoso y fresco

    Una preparación para los que no son tan expertos pero les gusta la cocina.

    Postre de limón: receta fácil, sin horno y con tres ingredientes para que salga cremoso y fresco

    Postre de limón: receta fácil, sin horno y con tres ingredientes para que salga cremoso y fresco

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    Por Sofía Hache

    Hay recetas que sorprenden por su sencillez y frescura, y este postre de limón es una de ellas. Con muy pocos pasos y apenas tres ingredientes, puedes lograr una crema suave, ligera y con ese toque cítrico que siempre conquista y es perfecta para cualquier ocasión.

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    Lo mejor de todo es que no necesitas experiencia en la cocina ni utensilios complicados: en cuestión de minutos tendrás un postre casero, resultón y lleno de sabor. Su textura cremosa y su equilibrio entre dulzor y acidez lo convierten en una opción ideal tanto para después de una comida copiosa como para darte un capricho refrescante cuando te apetezca. Además, es una receta muy versátil que puedes adaptar fácilmente según la textura que prefieras, desde más ligera hasta más firme.

    Ingredientes para el postre de limón

    • 40 mililitros de zumo de limón
    • 50 gramos de azúcar (¼ taza)
    • 170 mililitros de crema de leche

    Cómo hacer postre de limón con 3 ingredientes sin horno

    1. Empieza exprimiendo el zumo de limón y colócalo en el vaso de la licuadora junto con el azúcar y la ralladura de limón.
    2. Licúa bien hasta que el azúcar se disuelva por completo y no queden cristales que afecten la textura del postre. Si prefieres un postre más cremoso, puedes reemplazar el azúcar por leche condensada.
    3. Incorpora la crema de leche bien fría y continúa licuando hasta que se forme una mezcla densa y homogénea. Es importante que la crema de leche tenga al menos un 35% de grasa, ya que son las especiales para batir y formar chantilly. Una crema con menos grasa no emulsionará y la mezcla quedará líquida.
    4. Cuando la preparación esté uniforme, viértela en copas. Si deseas darle más textura, puedes intercalar capas con galletas de vainilla, logrando un postre sencillo pero con contrastes que hacen disfrutar aún más cada bocado.
    5. Finalmente, cubre las copas con papel film y refrigera durante toda la noche, o al menos por tres horas para que la crema se asiente y el sabor se intensifique.
    6. Al día siguiente, decora con ralladura de limón y ya puedes disfrutar de este delicioso postre de limón con 3 ingredientes.

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