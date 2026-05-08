    • 8 de mayo de 2026 - 13:35

    A 48 horas del viento que causó destrozos, San Juan vuelve a estar en alerta este viernes

    Protección Civil advirtió que el fenómeno afectará especialmente a cinco departamentos durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. También rige una alerta amarilla por intensas ráfagas en zona cordillerana.

    arbol caido viento zonda
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después del intenso temporal de viento que se registró durante la jornada del miércoles, San Juan volverá a enfrentar condiciones meteorológicas adversas este viernes por la noche. Desde la Dirección de Protección Civil informaron que se espera la llegada de fuertes vientos del sector sur que impactarán en gran parte del territorio provincial, con mayor intensidad en los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

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    El fenómeno está previsto para la noche del viernes 8 de mayo y se extenderá durante la madrugada del sábado 9. Según detallaron las autoridades, las ráfagas podrían alcanzar velocidades importantes, generando complicaciones en la circulación y riesgos por la caída de objetos o ramas.

    Además, se mantiene vigente una alerta amarilla por viento para la zona cordillerana de la provincia. En esos sectores se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

    En el resto del territorio provincial, el viento sur se presentará con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 65 km/h en distintos puntos de San Juan.

    Frente a este panorama, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar accidentes y minimizar riesgos. Entre las principales medidas, solicitaron prestar atención al entorno ante posibles cables caídos, ramas u objetos sueltos; asegurar puertas y ventanas; conducir con extrema precaución manteniendo distancia entre vehículos y evitar detenerse debajo de árboles, carteles, marquesinas o estructuras inestables.

    También recomendaron contar con linternas cargadas ante posibles cortes de energía eléctrica provocados por el temporal.

    Finalmente, las autoridades recordaron los números habilitados para emergencias: 911 para emergencias generales, 100 para Bomberos y 103 para Protección Civil.

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