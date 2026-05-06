Fuerte viento en San Juan: un árbol cayó sobre una camioneta estacionada y cortó cables de energía

Las intensas ráfagas de viento registradas durante todo el día, especialmente en horas de la tarde y noche de este miércoles en San Juan, generaron importantes complicaciones en distintos puntos de la provincia.

Así estará el tiempo en San Juan este domingo 26 de abril: fresco y con alerta por viento para la tarde

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la intersección de Yrigoyen y Pueyrredón , en Capital, donde un árbol de gran porte cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado.

El fuerte impacto dejó importantes daños materiales y además provocó la caída de gran parte del tendido eléctrico de la zona . Debido a la peligrosidad de los cables sobre la vía pública, efectivos policiales y personal especializado de Naturgy trabajaron en el lugar para asegurar el sector y evitar accidentes, mientras permaneció restringida la circulación vehicular.

Vecinos del lugar señalaron que las ráfagas fueron muy intensas y que el árbol cedió repentinamente, quedando atravesado sobre la calzada y sobre el automóvil.

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Otro hecho similar se registró en calle Benavidez, en la zona comprendida entre el Penal de Chimbas y Villa Observatorio, donde un árbol de gran tamaño también cayó de un lado al otro de la calzada. La dimensión del tronco, que quedó totalmente tendido en el asfalto, obligó a interrumpir completamente el tránsito vehicular en ese tramo hasta que las autoridades puedan despejar la zona.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y evitar transitar por sectores con árboles de gran porte o tendido eléctrico comprometido, debido a que continúan las condiciones meteorológicas adversas.