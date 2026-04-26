Así estará el tiempo en San Juan este domingo 26 de abril: fresco y con alerta por viento para la tarde

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima en San Juan alcanzará los 20°C. Por la tarde se espera la llegada de viento sur.

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San Juan tendrá este domingo una jornada fresca con la llegada de viento sur en horas de la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Será una jornada fresca con una máxima que llegará a los 20°C, mientras que la mínima será de 9°C.

El día se presentará con cielo algo nublado durante la mañana y ventoso por la tarde, mientras que hacia la noche estará parcialmente nublado. Durante la mañana y la siesta permanecerá una brisa del sector sur que se intensificará por la tarde donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

Por la noche, esa intensidad irá en descenso, se espera que las ráfagas sean entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El fenómeno marcará un claro descenso de la temperatura y se reflejará en la máxima del lunes con 18°C, mientras que para el martes se esperan 23°C.

Pronóstico del tiempo en San Juan: HHGAAAAAAAA Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.