Rivadavia: asaltaron a dos mujeres con un arma de juguete y terminaron condenados, uno queda preso en su casa

Tres jóvenes fueron condenados este viernes en Flagrancia tras ser hallados responsables de un robo agravado cometido contra dos mujeres en Rivadavia , utilizando un arma de utilería . La causa fue impulsada por el fiscal Fernando Bonomo junto a la ayudante fiscal Milagros Verón , mientras que la resolución estuvo a cargo de la jueza María Gema Guerrero .

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Los imputados fueron identificados como Kevin Miguel Narváez, de 21 años, Jorge Nicolás Pizarro Palacios, de 18 años y Franco Lautaro Heredia, de 18 años . Según expuso Fiscalía en audiencia, los tres fueron acusados por el delito de robo agravado por el uso de arma de utilería en perjuicio de dos mujeres de apellido Monla y Gil .

Pizarro y Heredia. El primero quedó complicado porque tiene causas abiertas en la UFI Genérica por abuso de armas y puede quedar preso si suma una segunda condena.

Durante la audiencia, Pizarro y Heredia acordaron un juicio abreviado y aceptaron una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional . Esto significa que no irán a prisión, pero deberán cumplir durante dos años reglas de conducta como fijar domicilio, presentarse ante la Oficina de Medidas Alternativas cuando sean citados y no cometer nuevos delitos. Además, la jueza ordenó su inmediata libertad.

Distinta fue la situación de Narváez, quien ya contaba con antecedentes penales. En su caso, recibió una condena de tres años de prisión efectiva, se le declaró la reincidencia y además se revocó una condena condicional previa de tres meses que había recibido en junio de 2025. Por esa razón, deberá cumplir una pena única de tres años y tres meses de prisión efectiva.

audiencia La audiencia del juicio abreviado en la que los tres implicados fueron sentenciados.

Sin embargo, debido a que padece hemofilia, su defensa solicitó prisión domiciliaria bajo el artículo 10 inciso A del Código Penal. Fiscalía no se opuso y la jueza resolvió concederle ese beneficio, por lo que permanecerá bajo arresto domiciliario en una vivienda del barrio General Acha, en Capital, con controles policiales sorpresivos y periódicos hasta que la sentencia quede firme.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 14.07.20 El arma de juguete con el que andaban los ladrones condenados.

En la misma resolución también se dispuso el decomiso y destrucción de una punta gris oxidada de 25 centímetros secuestrada en el procedimiento, además de la devolución de un Fiat Duna blanco a su titular registral, previa acreditación de la documentación correspondiente.

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El hecho

El hecho ocurrió el jueves 23 de abril de 2026, alrededor de la 1:26 de la madrugada, cuando las víctimas, identificadas como Monla y Gil, se encontraban sentadas en un banco de la plazoleta ubicada sobre calle Azzad Pósleman, entre Tomás Edison y Luis Pasteur, en el interior del Barrio La Plaza.

Según la reconstrucción judicial, tres hombres se acercaron y dos de ellos, Narváez y Pizarro, abordaron por la espalda a una de las mujeres y le exigieron todas sus pertenencias. Como ella se resistió, uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma que era de juguete, la apuntó en la cabeza y le dio dos golpes en el hombro.

En ese momento le robaron un teléfono celular Motorola Edge 60 color verde. Luego fueron hacia la otra víctima, a quien habían arrojado sobre el asfalto y mantenían reducida. Cuando su amiga pidió que la soltaran, uno de los agresores la volvió a apuntar y le dijo que se quedara quieta o la mataba. Incluso gatilló, aunque no salió ningún disparo. Después le sustrajeron $100.000 que llevaba entre sus prendas.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 14.07.17 Los delincuentes intentaron escapar por la cancha de Árbol Verde.

Tras el robo, los delincuentes escaparon corriendo por calle Tomás Edison y subieron a un Fiat Duna blanco. Personal policial fue alertado de inmediato y comenzó un operativo para interceptarlos.

La persecución se extendió por varias zonas de Capital y Chimbas. Primero fueron localizados en inmediaciones de Benavidez y Cipolletti, luego siguieron a gran velocidad hasta que detuvieron la marcha cerca de la rotonda de calle Salta. Allí descendieron dos ocupantes que huyeron a pie hacia el Barrio Uruguay, mientras que el conductor Heredia escapó en el auto.

Durante la fuga, los sospechosos arrojaron un objeto oscuro a una acequia. Luego se comprobó que se trataba de un revólver marca Gonher modelo Magnum, un arma de utilería a cebitas, según confirmó la División Balística de Criminalística.

Los dos hombres continuaron la huida incluso arrojándose al canal Benavidez, atravesando distintos sectores hasta ingresar a la cancha de Árbol Verde y salir por una abertura en una pared. Finalmente fueron detenidos en el Barrio Comandante Cabot.

Por otro lado, Heredia fue capturado poco después en Chimbas, cuando intentaba escapar en el Fiat Duna. Según dijo a la Policía, trabajaba como chofer de Uber y había levantado a dos pasajeros que supuestamente lo amenazaban. Sin embargo, quedó igualmente vinculado al hecho. Dentro del auto secuestraron dos teléfonos celulares y una cuña de acero negra de unos 25 centímetros.