Maratón por la Inclusión de la mano de la Escuela Ciudad del Sol

Este sábado, de la mano de la Escuela Ciudad del Sol, en el Parque de Rivadavia, se concretará una maratón singular con todos las familias de la escuela.

La inclusión es bandera permanente en la Escuela Ciudad del Sol y como muestra, este sábado será el momento de la Maratón por la Inclusión que intentará remarcar la profunda convicción de toda la comunidad escolar con este tema. Una invitación más que especial para toda su comunidad.

La cita para la Maratón de la Ciudad del Sol será sobre las 9 en el Parque de Rivadavia donde todos los que son parte de la comunidad de la Ciudad del Sol mostrarán su amor por el deporte. Será maratón participativa con grupos y distancias divididas según las edades. Será especial también la presencia de toda la familia de los chicos que asisten a la Ciudad del Sol.

Para organizar como corresponde la prueba, desde la escuela han implementado un sistema de acreditación para entregar los Kits correspondientes para cada competidor. Un tema saliente es que será requisito indispensable correr con media de un color y otra de otro color para elevar el mensaje de la inclusión.