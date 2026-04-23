    • 23 de abril de 2026 - 13:38

    Maratón por la Inclusión de la mano de la Escuela Ciudad del Sol

    Este sábado, de la mano de la Escuela Ciudad del Sol, en el Parque de Rivadavia, se concretará una maratón singular con todos las familias de la escuela.

    De fiesta. La Escuela Ciudad del Sol propone la Maratón por la Inclusión este sábado en Rivadavia.

    De fiesta. La Escuela Ciudad del Sol propone la Maratón por la Inclusión este sábado en Rivadavia.

    Foto:

    sol
    Por Ariel Poblete

    La inclusión es bandera permanente en la Escuela Ciudad del Sol y como muestra, este sábado será el momento de la Maratón por la Inclusión que intentará remarcar la profunda convicción de toda la comunidad escolar con este tema. Una invitación más que especial para toda su comunidad.

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    La cita para la Maratón de la Ciudad del Sol será sobre las 9 en el Parque de Rivadavia donde todos los que son parte de la comunidad de la Ciudad del Sol mostrarán su amor por el deporte. Será maratón participativa con grupos y distancias divididas según las edades. Será especial también la presencia de toda la familia de los chicos que asisten a la Ciudad del Sol.

    Para organizar como corresponde la prueba, desde la escuela han implementado un sistema de acreditación para entregar los Kits correspondientes para cada competidor. Un tema saliente es que será requisito indispensable correr con media de un color y otra de otro color para elevar el mensaje de la inclusión.

    DETALLES E INSCRIPCION

    Jorge Tobal, admintrativo de la Ciudad del Sol, y muy vinculado a las pruebas de atletismo y triatlón en San Juan, reiteró la invitación para los que son parte de la vida de la Ciudad del Sol: 'La escuela ha querido exteriorizar una de sus grandes convicciones que es la inclusión y el pretexto es esta Maratón que buscará reunir a toda la familia. Podrán correr los alumnos pero también hermanos, padres. Queremos que todos sean parte de este momento. Hemos decidido un sistema de inscripción para ordenarnos y les pedimos como requisito que usen medias de distintos colores. Los esperamos a todos en el parque de Rivadavia para ir de la mano del deporte'.

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